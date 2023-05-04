Як змінився портрет світчера під час повномасштабної війни - оцінки Hillel IT School

Після 24 лютого портрет студента, що йде вчитися у IT, немає змін у звичних характеристиках: вік, стать, фах. Тобто, навчатися готові й у 18 років, й у 50. Люди можуть знаходитися в Україні та за кордоном. Але змінилася поведінка світчера: зокрема, українці почали краще вчитися та хочуть швидко закінчити навчання. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів CEO Hillel IT School Вадим Друмов.



Так, експерт відмітив три основні зміни в поведінці світчерів.

Перше. Зараз люди хочуть швидко почати та закінчити навчання. В них немає часу чекати. Їм треба визначитись, що робити, де жити, ким працювати. Це стосується всіх українців – тих, що поїхали за кордон, та тих, що залишились в Україні.

Друге. Повертаються навчатися ті люди, хто хотіли отримати IT-професію ще декілька років тому. Тобто, тоді вони думали, щоб почати працювати в ІТ, але через різні причини не наважились зробити цей крок. Після 24 лютого ці люди знову повернулися до старої мрії.

Третє. Зросли загальні показники успішності студентів. Під час повномасштабної війни студенти все одно гарно вчилися, відвідували онлайн заняття, виконували домашні завдання, захищали проєкти та доводили курс до кінця. На цей тренд не вплинули навіть ризики зимового блекауту.

"Це круто насправді. Думаю, що люди почали краще вчитися, бо розуміють, що у світі можлива економічна криза, в Україні йде повномасштабна війна. Все це фактори невизначеності. В таких умовах можна покластися лише на себе. Тому люди інвестують в себе та хочуть отримати максимально якісні знання. Немає часу на сумніви, потрібно діяти, бо іншого шансу може не бути", - говорить Вадим Друмов.

Більше про тренди навчання IT-професіям та пошук роботи в технологічних компаніях, читайте в інтерв’ю Delo.ua: "Часто рекрутери IT-компаній віддають перевагу тим кандидатам, хто краще знає іноземну мову", - CEO Hillel IT School Вадим Друмов.