Под звуки сирен и взрывов снарядов: как в онлайн-школе "Освіта без меж" учат детей во время войны

В 2015 году харьковчане Станислав и Елена запустили онлайн-платформу, благодаря которой можно учиться дистанционно. В то время дистанционное обучение в Украине было не развито и не пользовалось спросом. Но после пандемии коронавируса, особенно с началом полномасштабной войны в Украине, к онлайн-платформе подключились тысячи людей, чтобы продолжить обучение, когда стационарные школы не работали из-за постоянных обстрелов. Рассказываем, как харьковчане Станислав и Елена продолжают учить детей во время войны.

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Как все начиналось

Семья Станислава много путешествовала, а когда пришло время его ребенку идти в школу, то он с женой начали искать онлайн-школу. Это был 2015 год, когда в Украине еще не было развито дистанционное обучение.

Супруги попробовали несколько онлайн-школ, но они были похожи на дополнительные занятия, где нужно было получить и выполнить задания, а затем отправить на проверку. Никакого общения ребенка с учителем не было и это не устраивало семью. Поэтому они начали думать, что можно сделать, чтобы ребенок получил полноценное дистанционное обучение.

В тот момент знакомая Станислава Елена рассказала ему, что Покотиловский лицей, где учатся ее дети, нуждается в онлайн-платформе. Тогда лицей реформировали и нужно было, чтобы после реформации туда пришли учиться 700 детей. В противном случае лицей могли закрыть. Поэтому руководство лицея решило расширить деятельность и сделать его профильным. Благодаря онлайн-платформе можно было набрать необходимое количество детей для обучения.

Во время войны Станислав развивал онлайн-школу и волонтерил

"Директор лицея была заинтересована в том, чтобы мы свою учебную платформу присоединили к общей системе учреждения. Мы же были заинтересованы в том, чтобы дети пользовались этой платформой. К тому моменту мои два сына и дочь учились в лицее. Тогда мы начали оформлять лицей как профильный с экстернатом для всех областей и дистанционной поддержкой", – говорит Елена.

К тому моменту, как Елена вместе со Станиславом решили запускать платформу для онлайн обучения, она работала преподавателем в университете сельского хозяйства, который также имел обучающую платформу на базе Moodle, на которой Елена уже умела работать. Поэтому она понимала, какую платформу они должны создать для обучения украинских детей и учеников Покотиловского лицея.

Благодаря знаниям Елены платформы Moodle и навыкам в программировании Станислава удалось создать свою онлайн-школу под названием "Освіта без меж".

“Мы создали платформу, где можно увидеть и сохранить материалы, выполнить задания, пообщаться с учителем и проводить уроки онлайн. Родители могут видеть эти задания и выполненные уроки, чтобы убедиться, что ребенок учится. Станислав сделал все интеграции и теперь как технический специалист отвечает за это. Я, как администратор платформы, слежу за всем и преподаю. Мы развивали эту платформу, меняли ее несколько раз. На это нам понадобилось около 5 лет”, - говорит Елена.

Обучение под звуки тревог и взрывы снарядов

Сначала платформа была настроена для обучения детей Покотиловского лицея, когда из-за заболевания коронавирусом, в основном дети учились дистанционно. Станислав и Елена пытались привлекать к обучению других детей, которые не были учениками лицея, но их было немного. Приблизительно до 10 детей не из Покотиловского лицея учились на онлайн-платформе по программе 7-го класса. Затем предприниматели добавили программы обучения для других классов.

Когда началась полномасштабная война в Украине многие города подверглись ракетным ударам, в том числе Харьковщина. В результате обстрелов русские войска уничтожили много школ, но детям где-то нужно было учиться, а учителям - преподавать. Поэтому Елена и Станислав сделали объявление, в котором они призвали родителей детей и учителей присоединиться к их платформе и продолжить обучение на бесплатной основе.

Елена скрывалась от обстрелов, но продолжала учить детей

После публикации объявления к онлайн-платформе присоединились 42 учителя, которые потеряли работу из-за разрушения учебных заведений, где они работали. На сегодняшний день 17 учителей остались работать в "Освіта без меж" и получают заработную плату. Также присоединились более двух тысяч детей.

“За первые двое суток был шквал обращений. За одну секунду в школу записывался один человек, в общей сложности прибыло 2600 новых учеников. К нам обращались родители со всей страны и выехавшие за границу. В основном это были семьи из Харьковской, Луганской, Донецкой областей, Мариуполя и Мелитополя. Центральная Украина не была столь активной потому, что там много школ остались целыми”, - говорит Станислав.

При этом обращались родители, которые с детьми уже несколько лет находятся в оккупации, например, из Луганска.

“Родители искали возможность продолжить обучение детей в украинской школе, несмотря на оккупацию. Это большая трагедия, когда ребенок учился, планировал поступать в ВУЗы или университеты за границей и здесь произошла оккупация. И что теперь делать? Школы разбили, документы все уничтожили – это все очень страшно. Дети были все испуганы, но благодарили, что мы их не покинули”, - со слезами на глазах рассказывает Елена.

Елена добавила, что, несмотря на постоянные обстрелы Харьковской области и других городов, имея нестабильный интернет, а иногда он вовсе отсутствовал с электричеством, дети продолжали выполнять задания, когда имели возможность, а учителя - обучать. Также дети Елены во время массивных атак россиян продолжали учиться.

Дети Елены, которые продолжали учиться во время обстрелов

Бюрократия и оформление документов

Уже третий месяц Станислав и Елена пытаются получить лицензию, чтобы иметь возможность выдавать аттестаты ученикам. Они уже собрали все документы и отправили на рассмотрение властям. Но рассмотрение документов постоянно откладывается по неизвестным причинам. По словам Елены, около 12 харьковских школ тоже ожидают рассмотрения документов, чтобы получить лицензию.

По этой причине онлайн-школа "Освіта без меж" не может выдавать аттестаты. Аттестаты по окончании онлайн-школы выдает Покотиловской лицей, поэтому дети, которые учатся на платформе, все равно будут иметь все документы, чтобы в будущем поступить в ВУЗ. Елена надеется, что в ближайшее время проблема с оформлением документов решится.

"На сегодняшний день наша школа только учит. У нас есть желание и возможность выдавать аттестаты, но сейчас мы не можем получить разрешение на это. Но наши дети все равно получают документы от Покотиловского лицея", - говорит Елена.

Она добавила, что "Освіта без меж" также выдает рекомендации школам для перевода детей в другой класс, если они временно занимались онлайн-школой и не ходили в свою. По словам Елены, они уже издавали такие рекомендации и этих детей переводили в следующий класс.

Мечты и планы

Команда онлайн-школы "Освіта без меж" хотят, чтобы дети общались между собой вне уроков. Поэтому они организуют внешкольные активности, чтобы дети имели возможность общаться друг с другом.

Также у родителей детей есть запрос на изучение немецкого языка. Поэтому Станислав и Елена сейчас ищут возможность сотрудничать с иностранными школами.

Еще одна мечта – это сделать онлайн-школу геймифицированной, чтобы дети имели возможность использовать игровые практики в обучении и получать вознаграждение за достижения. Также в паланах Станислава и Елены привлечь еще больше детей, которые могут учиться по разным программам.

Эти планы сейчас на стадии реализации, но сначала Елена и Станислав добьются того, чтобы получить все лицензии, чтобы можно было выдавать аттестаты после окончания обучения в онлайн-школе.