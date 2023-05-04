Как правильно свитчерам выбрать профессию в IT - советы эксперта

Украинцы, желающие перейти в IT, должны пройти психологическое тестирование, проанализировать свой опыт и провести самостоятельный анализ рынка. Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO Hillel IT School Вадим Друмов.

Эксперт подготовил пять советов, которые помогут свитчерам правильно выбирать профессию.

Первый. Следует пройти профоориентационный тест. Как правило, подобные тесты учитывают психологические особенности человека.

Второе. Лучше выбирать профессию в IT самостоятельно, а не опираясь исключительно на рекомендации друзей, уровень зарплат и другие факторы. Для этого необходимо принять во внимание свои знания, предыдущий опыт работы, способности и интересы. После анализа своих плюсов и минусов можно расспрашивать друзей и знакомых об их опыте.

Третье. Важно провести самостоятельный анализ рынка. Поэтому нужно прочесть где-то 5-7 статей по каждому направлению. Найти информацию можно через Google.

"Например, напишите: что такое тестирование и чем занимается тестировщик. В списке можно выбрать статьи или видео прикладного содержания. Чтобы узнать информацию, нужно потратить один вечер. Но это даст понимание каждой IT-профессии. Таким образом, человек может проанализировать каждую специальность и сделать выбор взвешенно", - рекомендует Друмов.

Четвертое. Необходимо посмотреть на количество вакансий на рынке труда, требования к кандидатам, уровень зарплаты. Эту информацию нужно проанализировать, чтобы понять, насколько та или иная специальность сейчас востребована и перспективна.

Пятое. Также следует принять решение, как развиваться в направлении ИТ. То есть, что лучше – идти на курсы или учиться самостоятельно. Вы можете попробовать посмотреть бесплатные видео-уроки. Если учиться самому будет сложно, можно подумать об учебе в ИТ-школе.

"Главное: свитчер должен выбрать профессию, которая поможет ему стать классным специалистом. Кроме того, профессия должна нравиться и вдохновлять. Именно тогда человек будет получать высокую зарплату и не оглядываться на среднюю ситуацию по рынку", - говорит Вадим Друмов.

Больше о трендах обучения IT-профессиям и поиске работы в технологических компаниях, читайте в интервью Delo.ua: " Массовые сокращения в мировой IT-отрасли не катастрофа, а коррекция рынка", - Вадим Друмов, Hillel IT School.