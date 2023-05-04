Як правильно світчерам обрати професію в IT - поради експерта

Українці, що хочуть перейти в IT, мають пройти психологічне тестування, проаналізувати свій попередній досвід та провести самостійний аналіз ринку. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів CEO Hillel IT School Вадим Друмов.



Експерт підготував п’ять порад, які допоможуть світчерам правильно обирати професію.

Перше. Варто пройти профоорієнтаційний тест. Як правило, такі тести враховують психологічні особливості людини.

Друге. Краще обирати професію у IT самостійно, а не спираючись виключно на рекомендації друзів, рівень зарплат та інші фактори. Для цього необхідно взяти до уваги свої знання, попередній досвід роботи, здібності, що саме зараз цікавить. Після аналізу своїх плюсів та мінусів можна розпитувати друзів та знайомих про їх досвід.

Третє. Важливо провести самостійний аналіз ринку. Тому треба прочитати десь 5-7 статей по кожному напрямку. Шукати інформацію можна через Google.

"Наприклад, напишіть: що таке тестування та чим займається тестувальник. У переліку можна обрати статті або відео прикладного змісту. Щоб дізнатися інформацію, треба витратити один вечір. Але це дасть розуміння кожної IT-професії. Таким чином, людина може проаналізувати кожну спеціальність та зробити вибір виважено", - рекомендує Друмов.

Четверте. Необхідно подивитися на кількість вакансій на ринку праці, вимоги до кандидатів, рівень зарплати. Цю інформацію потрібно проаналізувати, щоб зрозуміти, наскільки та чи інша спеціальність зараз затребувана та перспективна.

П’яте. Також треба прийняти рішення, як розвиватися в напрямку ІТ. Тобто, що краще - йти на курси або вчитися самостійно. Можна спробувати подивитися безкоштовні відео-уроки. Якщо вчитися самому буде складно, можна подумати про навчання у ІТ-школі.

"Головне: світчер має обрати ту професію, що допоможе йому стати класним фахівцем. Крім того, професія має подобатися та надихати. Саме тоді людина буде отримувати високу зарплату та не оглядатися на середню ситуацію по ринку", - говорить Вадим Друмов.

Більше про тренди навчання IT-професіям та пошук роботи в технологічних компаніях, читайте в інтерв’ю Delo.ua: "Масові скорочення в світовій IT-галузі не катастрофа, а корекція ринку", — Вадим Друмов, Hillel IT School.