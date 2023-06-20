СБУ викрила київську ІТ-компанію-підрядницю Донецької ОВА на допомозі "ДНР": в чому справа

Служба безпеки України викрила київську ІТ-компанію в намаганні передати Росії інформацію з електронних систем Донецької обласної військової адміністрації. Про це повідомляють СБУ та Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в ОВА, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону.

"Цими "колегами" виявились представники терористичної організації "ДНР", які діяли під виглядом працівників донецької "філії" компанії. Завдяки отриманому онлайн-доступу фігуранти планували влаштувати регулярний "злив" інформації з ОВА", - вказують у спецслужбі.

Зазначається, що найбільше ворога цікавили відомості про наслідки російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Також загарбники хотіли знати точні координати електропідстанцій, на яких проводились або ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілів, що допомогло б спланувати та здійснити повторні повітряні атаки на них.

Фото: СБУ

Під час обшуків в офісі ІТ-компанії та в помешканнях фігурантів у Києві виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами підривної діяльності; печатки і документи, що вказують на ведення спільного бізнесу з донецькою "філією" компанії.

На підставі зібраних доказів затримано одного з керівників столичного підрядника. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу (сприяння діяльності терористичної організації). За цією ж статтею кваліфіковано дії п’ятьох його спільників з Донецька. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо також, що нещодавно підозру в державній зраді отримав колишній працівник Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва Олексій Ніконоров, який з грудня 2018 року очолює "адміністрацію голови ДНР".