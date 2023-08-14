В геймдев мужчины зарабатывают в среднем 2315 евро, а женщины – 1544 евро

На данный момент в геймдев-компаниях наиболее востребованы такие направления, как Art & Animation (+21,8%), Programming & Development (+21%), Marketing & PR (+11,7%), Producing & Management (+ 7,1%), Communication Management & Support (+6,9%), говорит Recruitment Lead в Values Value Анна Ващенко. О том, какие тренды наблюдаются на рынке кадров в геймдеве, Delo.ua рассказывает в статье "Под прицелом геймдев. Сколько зарабатывают, кого ищут и какие перспективы ждут".

В целом эксперты говорят, что сейчас компании предлагают больше вакансий для специалистов уровня middle, поэтому таким кандидатам легче всего найти работу. В частности, Senior Recruiter Bini Games Александра Миронова уверена, что квалифицированный специалист всегда может хорошо себя продать. Но и опытные специалисты понимают, что нужно постоянно развивать свои навыки, особенно в кризис. Почему? Дело в том, что хотя айти-работодатели ищут специалистов с опытом работы в 3-5 лет, но тренд найма в компанию может быть затянут.

"Специалистам уровня middle и senior нужно быть готовыми, что могут быть несколько этапов собеседований в компанию. В частности, могут быть этапы тестовых заданий, сбора рекомендаций с прошлых мест работы и др. Такая ситуация возникла на рынке потому, что сейчас работодатель выбирает", - говорит Александр Миронов.

В условиях усиления конкуренции улучшается всеобщая экспертиза кандидатов, обращает внимание Александра Миронова. То есть люди следят за тенденциями на рынке, проходят обучение, прокачивают свои знания. Такой подход увеличивает шансы получить интересную и перспективную работу.

Сейчас в игровых компаниях мужчины зарабатывают в среднем 2315 евро (до удержания налогов), а женщины – 1544 евро. Такие данные приводит

Recruitment Lead в Values Value Анна Ващенко, ссылаясь на отчет Big Games Industry Employment Survey 2023. В этом исследовании было опрошено более 300 украинцев: 40% из них специалисты уровня middle, 29% - senior, 15% - junior и т.д.

Если же учитывать уровень опыта геймдев-специалистов, тогда ежемесячно их медианный gross доход будет таким:

Trainee – 530 евро,

Junior – 800 евро,



Middle – 1667 евро,



Senior – 2917 евро,



Expert/Top/Chief/Head/VP – 4000 евро.



По медиане в геймдев-компаниях больше всего зарабатывают аналитики (3838 евро), маркетологи (3583 евро), программисты (2542 евро), а меньше всего – тестировщики (1400 евро) и поддержка (1375 евро).

"Также мы сравнили медианы ежемесячной заработной платы в евро до удержания расходов между мужчинами и женщинами по направлениям. Снова разница: на 37% больше зарабатывают мужчины в аналитике, на 33% - в маркетинге и user acquisition. Почти все одинаково мужчины и женщины зарабатывают по направлениям коммьюнити и саппорт. Но на 3% больше зарабатывают женщины в финансово-юридических службах", - рассказывает Анна Ващенко.

Ранее сообщалось, что на рынке IT M&A инвесторы заинтересованы вкладывать деньги в искусственный интеллект и military tech.

Больше о том, как сделать успешную карьеру в геймдеве, читайте в статье Delo.ua "Под прицелом геймдев. Сколько зарабатывают, кого ищут и какие перспективы ждут".