Как там в IT. Как изменились условия труда в украинских айти-компаниях во время войны

Сейчас айти-сообщество переживает непростое время как в мире, так и в Украине. В 2023 году технологическая отрасль продолжает сокращать персонал из-за глобальной экономической рецессии. А украинская айти-индустрия дополнительно адаптирует бизнес для работы во время полномасштабной войны. Редакция Delo.ua решила разобраться, как изменились условия работы для айтишников, могут ли специалисты рассчитывать на повышение зарплат и при каких условиях компании отпускают программистов на лечение или отдых.

Как себя чувствует украинская IT-отрасль

Как рассказали Delo.ua в IT Ukraine Association, в предыдущие годы ИТ-отрасль росла сверхвысокими темпами. Так, в 2022 году индустрия уплатила в украинский бюджет 32,2 млрд грн в виде налогов. Это на 16% больше, чем в 2021 году.

"Сейчас мы видим замедление роста, которое отражается, в частности, и на рынке труда, например, в меньшем количестве вакансий в IT и больших требованиях к претендентам", - объясняет исполнительный директор IT Ukraine Association Константин Васюк.

В целом, сейчас в стране работает 307 тыс. ИТ-специалистов, говорится в исследовании IT Ukraine Association "Do IT like Ukraine". Но следует учитывать фактор мобилизации:

Многие ИТ-специалисты вступили в ряды ВСУ.

Другие сконцентрировались на Defence Tech (оборонная техника), что создает нехватку талантов по отдельным направлениям.



"Мы насчитали более 5 тыс. айтишников на фронте", - отмечает Константин Васюк из IT Ukraine Association.

Как IT-сфера адаптировала рабочие процессы после 24 февраля

Изменились ли условия труда для айтишников во время войны? Представители украинских IT-компаний в комментариях Delo.ua отмечают, что пытаются сохранить для специалистов те же правила работы, что были до полномасштабного вторжения. Речь идет об испытательном сроке, ежедневном рабочем графике, отпуске и т.д. А непосредственно в условиях 24 февраля IT-компании помогали сотрудникам в вопросах переезда в безопасные регионы Украины и за границу.

В частности, в компании Sigma Software говорят, что условия для новых и существующих специалистов не ухудшились ни в одном из направлений: "Мы смогли обеспечить поддержку и социальные бенефиты для всех специалистов, кто должен релоцироваться, независимо в пределах Украины или за границу. Все бенефиты адаптированы под требования стран, где находятся специалисты, и учитывают срочные потребности самих людей", - объясняет HR директор Sigma Software Юлия Остроух.

Рабочие процессы для айтишников были адаптированы еще в период ковида, обращает внимание VP People Operations в N-iX Александр Шатный. То есть, практика удаленной работы и гибкого места труда, что внедрялось во время пандемии, остается актуальной.

"Компания также инвестирует в открытие небольших офисов и хабов в регионах, где проживают наши сотрудники. В то же время в связи с боевыми действиями мы отказались от планов открытия офисов в Харькове и Днепре", - объясняет Шатный.

В каких условиях работают айтишники в офисах

Во время войны было важно обеспечить команду всем необходимым для стабильного предоставления услуг клиентам, рассказывает PR-менеджер P2H Ольга Негодова. Поэтому айти-компания открыла дополнительные офисы во Львове и Виннице, организовала отдельный спейс в коворкинге в Киеве. Эти локации оборудованы генераторами и старлинками.

"Дополнительно во Львове с начала военных действий и до сих пор арендована часть гостиницы, в которой специалисты и их близкие могут остановиться в любое время". Ольга Негодова PR-менеджер P2H

В айти-компании JEVERA также подготовили рабочие офисы: закупили генераторы, провели бесперебойный интернет, организовали укрытие в подземных паркингах.

"Мы ускорили процесс открытия офиса в Ивано-Франковске, где сосредоточены многие наши коллеги. В ближайшее время переезжаем в новые офисы в Киеве и Чернигове", - рассказывает Chief Executive Officer JEVERA Анна Тищенко.

Изменился ли испытательный срок в IT-сфере

За полтора года войны условия или срок испытательного срока в айти-отрасли не изменился. К примеру, в компании Intellias отмечает, что этот период для новых специалистов длится три месяца. А в Sigma Software говорят, что хотя испытательный срок составляет три месяца по умолчанию, однако он может изменяться, то есть стать как короче, так и длиннее.

"Все зависит от того, насколько успешно человек адаптируется в компании", – объясняет Юлия Остроух.

По какому графику работают специалисты в IT-cфере

Если айтишники хотят работать по гибкому графику, в IT-компаниях готовы организовать соответствующий рабочий процесс. Такой подход очень удобен, поскольку если выбрать, к примеру, формат удаленной работы, то утром или днем люди могут решать различные вопросы - сходить в банк или посетить больницу.

При этом в Intellias отмечают, что каждый IT-специалист самостоятельно регулирует свое рабочее время, фиксируя отработанные часы в корпоративной системе отчетности. Также в компании можно выбирать, где комфортнее работать: дома, в офисе или в смешанном формате.

А в Sigma Software говорят, что по договоренности с руководителями специалисты могут выбирать гибкий формат, который позволит эффективно решать рабочие и личные вопросы.

"Специалисты, которые много занимаются волонтерской деятельностью, также могут договориться о гибком графике", - акцентирует Юлия Остроух.

Гибкий график предоставления услуг остался и в P2H. При этом у специалистов есть определенные часы присутствия в онлайне, поскольку зависят от графика клиентов.

"В то же время, сами клиенты с первых дней войны очень поддерживали команду P2H и с пониманием относились к любым задержкам", - говорит Ольга Негодова.

Но, несмотря на гибкий график, в айти-сообществе специалистам советуют работать в офисах, если возникают риски блекаута.

"В условиях блекаутов удобнее работать из офиса, если люди проживают в местах их расположения, ведь все украинские локации Intellias снабжены генераторами и системами Starlink", – говорят в пресс-службе айти-компании.

Как в айти-сфере можно болеть и отдыхать

В целом, айтишники могут рассчитывать на те же условия для отдыха или лечения, что и до 24 февраля. В частности, в Intellias рассказали, что у специалистов компании есть 18 дней отпуска, а также 12 дней оплачиваемых выходных в государственные праздники. Кроме того, есть возможность взять дополнительно 4 дня больничных без справки от врача и 15 дней со справкой врача.

В N-iX также не меняли условия отпусков: "Более того, мы оставили все выходные, которые не отмечаются на государственном уровне из-за военного положения", – говорит Александр Шатный.

А Sigma Software обращают внимание на то, что хотя количество дней на отдых и лечение не изменялось, все это может несколько варьироваться в зависимости от требований страны, в которой находится специалист.

"Еще до войны компания начала предоставлять три дополнительных выходных дня для особых дат, поэтому люди имеют еще больше гибкости", - рассказывает Юлия Остроух.

Кроме того, в айти-компаниях можно рассчитывать на разнообразные "плюшки". Так, Sigma Software предоставляет медицинскую страховку всем специалистам, независимо от страны их пребывания, оплачивает психологическую поддержку, компенсирует занятия спортом и т.д.

В N-iX программы бенефиты проиндексировали, чтобы они лучше соответствовали экономической ситуации на рынке. Кроме того, традиционные праздники и подарки для коллег компания перевели в формат с фокусом в помощь ВСУ.

"С началом полномасштабной войны мы усилили поддержку well-being наших работников. Поэтому сформировали и запустили программу улучшения физического, эмоционального и профессионального благосостояния работников путем организации тематических мастер-классов и лекций". Александр Шатный VP People Operations в N-iX

Как в IT-сфере проходит оптимизация персонала

Хотя после 24 февраля украинские айти-компании пытаются создать приемлемые условия работы для айти-специалистов, сохранить штат сотрудников во время мировой экономической рецессии – крайне сложно. Особенно когда на глобальном IT-рынке сокращение в ведущих мировых ИТ-компаниях наблюдается еще с 2022 года.

Так, согласно данным сайта Layoffs.fyi, если в 2022 году в мире было уволено около 164,4 тыс. специалистов, то уже в 2023 году без работы осталось 222,3 тыс. айтишников. То есть тренды оптимизации штатов усиливаются даже в известных техногигантах. Вот топ-5 самых больших увольнений в мировых IT-компаниях в этом году:

В январе Google уволила 12 тыс. специалистов.

В январе Microsoft уволила 10 тыс. специалистов.



В феврале Ericsson уволила 8,5 тыс. специалистов.



В марте Meta уволила 10 тыс. специалистов.



В марте Amazon уволила 9 тыс. специалистов.



Согласно Layoffs, в 2022 году глобальные IT-компании уволили 164,4 тыс. специалистов.

Понятно, что такие тренды создают в айти-сфере ожидания того, что глобальная мировая рецессия продолжится.

"В то же время, в мире сохраняется нехватка технологических кадров, поэтому глобальный дефицит ИТ-талантов является стимулом для роста украинской IT-индустрии". Константин Васюк исполнительный директор IT Ukraine Association

Что происходит с оптимизацией штата в украинской ИТ-сфере

Стоит отметить, что глобальные тренды увольнения айтишников переживают и в украинском ИТ-сообществе. К примеру, в 2023 году в техноиндустрии стало известно о том, что компания AB Soft продолжила сокращать тех сотрудников, кто остался в Украине. Конечная цель этих процессов – закрыть украинский офис до конца года. Также недавно стало известно, что айти-холдинг TECHIIA сократил 17% специалистов: кого-то уволили, кого-то перевели в другие группы.

Как рассказывают представители айти-бизнеса, оптимизация персонала – это всегда непростой процесс. В то же время это вынужденный шаг, поскольку очень сложно уберечь кадры от трендов, происходящих в большинстве ИТ-компаний на рынке.

"К сожалению, в 2022 году мы были вынуждены провести оптимизацию персонала. Но нам удалось свести ее к минимуму – 7,6% коллектива попали под сокращение. Касалось это разных функций – HR, sales, технические специалисты уровней junior и junior+". Анна Тищенко CEO JEVERA

По ее словам, во втором полугодии 2022 года ситуация начала постепенно выравниваться. По состоянию на лето 2023 года, айти-компания активно нанимает людей разных направлений: маркетинг, финансы, разработка.

"Недавно к нам присоединились QA-специалисты, DevOps и Java-разработчики. Новых критериев отбора кандидатов у нас нет", - отмечает Тищенко.

Как в айти зайдествован бенч во время войны

В кризис представители украинского технологического бизнеса используют не только механизм оптимизации персонала. Если есть возможность, айтишников отправляют на бенч.

Что такое бенч? Речь идет о периоде, когда сотрудник не работает, но получает зарплату и использует социальный пакет. В то же время айти-компания ищет для специалиста новый проект, где он может задействовать свои знания и опыт. Стоит отметить, что сейчас, в кризис, условия бенча – его срок и выплачиваются ли деньги (полностью или часть) – индивидуальны в каждой компании.

Как же в условиях войны работает механизм бенча в украинском айти? О своем опыте рассказали Delo.ua в пресс-службе компании Intellias.

Ситуация с безопасностью и блекауты в Украине негативно повлияли на работу сервисного IT-бизнеса, количество новых клиентов и проектов, рассказывают в Intellias. Однако больше всего на компанию влияет макроэкономическая ситуация, поскольку большинство заказчиков – это резиденты США, Великобритании, Германии и Ближнего Востока.

"Экономическую рецессию почувствовали все индустрии и одной из первых Retail, ведь снизилась покупная способность жителей стран Запада. Это вынуждает некоторых заказчиков украинских сервисных компаний откладывать новые проекты и/или пересматривать объемы сотрудничества в текущих контрактах", – объясняют в пресс-службе компании.

Именно поэтому в конце 2022 года и начале 2023 года в Intellias решили увеличить резерв (бенч). Сейчас в IT-компании зарезервировано, то есть, ожидают релевантные опыту и знаниям позиции, около 90 человек.

"Мы ожидаем, что эти люди останутся в компании. Еженедельно более 10 специалистов возвращаются из резерва для работы над проектами", - акцентируют в компании.

В Intellias прогнозируют, что сложная макроэкономическая ситуация в мире продержится до конца 2023 года или начала 2024-го. После этого есть надежда на возобновление развития айти-отрасли.

Также в 2023 году компания планирует нанять более 500 инженеров:

50% – в Украине;

50% – в Польше, Хорватии, Болгарии, Колумбии, Индии, Португалии и Испании. В этих странах строят центры разработки.



Также IT-компания развивает сейлс департамент, ищет бизнес девелоперов, нанимает HR и рекрутеров, приглашает технических специалистов разных стеков знаний.

Как айти-отрасль пытается сохранить рабочие места

Также в айти-компаниях говорят, что смогли отказаться от механизма оптимизации персонала: где-то совсем не было сокращений, а где-то проводились точечные увольнения.

В частности, в N-iX наблюдалась оптимизация персонала со стороны заказчиков в конце 2022 года. Это было вызвано скорее глобальной рецессией, чем войной в Украине, считает VP People Operations в N-IX Александр Шатный.

"Благодаря диверсификации клиентского портфолио, а сейчас у компании почти 200 активных проектов, какого-то значительного проседания в количестве работников удалось избежать", - акцентирует Шатный.

Как на IT-рынке изменились требования к айтишникам

В то же время кризис повлиял на тренды найма и повышения квалификации айти-специалистов: например, сейчас наименее востребованы специалисты уровня junior, но требования к кандидатам выросли, в частности, относительно уровня знаний английского языка.

Так, в Sigma Software говорят, что во время кризиса требования к эффективности профессионалов постоянно растут, как и требования к гибкости. Именно поэтому в айти-компании уделяется внимание улучшению эффективности, но следят за тем, чтобы люди не перегорали.

"По некоторым позициям, в частности, для сервисных служб - HR, Travel, Office administration, - повысились требования к знанию английского. Компания работает в 19 странах, приглашая в команду локальных специалистов. Чтобы иметь возможность эффективно вести коммуникации, знание английского на должном уровне становится обязательным". Юлия Остроух HR директор Sigma Software

Каких специалистов активно ищут в айти-компаниях

Рынок айти-услуг начинает демонстрировать признаки восстановления, считают в N-iX, поэтому в компании открыто около сотни IT вакансий, более половины из которых находятся в Украине. Sigma Software также активно ищут специалистов и отмечают, что уже много лет стабильный спрос сохраняется на профессиональных, опытных специалистов уровня синьор и мидл.

"Сейчас наблюдаем, что работники предпочитают стабильные компании и ставят на второй план исключительно финансовую заинтересованность. Закрывать IT вакансии кандидатами, которые находятся в активном поиске, стало легче и быстрее. Таких кандидатов стало больше на рынке и их не нужно ждать до двух месяцев для перехода на новое место работы. Александр Шатный VP People Operations в N-iX

В ближайшее время среди специалистов, на которых будет наблюдаться высокий спрос, точно будут менеджеры по продажам, менеджеры по развитию бизнеса, уверены в Sigma Software. А для технического направления по-прежнему высокий спрос будет сохраняться на фулстек специалистов.

В P2H отмечают, что в условиях войны рекрутинг процессы и перечень вакансий не изменились: "Мы по-прежнему ищем специалистов для scrum-команд: разработчиков, владеющих разными технологиями, тестировщиков, проджект-менеджеров, бизнес-аналитиков", - рассказывает PR-менеджер айти-компании Ольга Негодова. Также в P2H расширили географию найма в Европе и США.

Также в IT-компаниях признаются, что непросто закрывать позиции по сложным и редким технологиям. Речь идет об экспертах направления Computer Vision и Machine Learning, опытных девопсах, архитектах и бизнес-аналитиках.

"Эти специалисты были востребованы на рынке раньше и остаются в дефиците даже в кризис", – говорит Александр Шатный из N-iX.

Изменился ли уровень зарплат в IT во время войны

IT-работодатели говорят, что уровень зарплат остался на довоенном уровне и отвечает условиям рынка. Исполнительный директор IT Ukraine Association Константин Васюк приводит пример уровня зарплат Middle Software Engineer: согласно данным DOU, средняя заработная плата в июне-2023 составляла $2600, в июне-2022 - $2600 (без изменений), в июне-2021 - $2200.

Согласно данным DOU, во время войны зарплата разработчиков не изменилась.

Следует отметить, что сейчас ситуация с выплатой зарплат в айти-отрасли в принципе стабильна. В частности, ежемесячно айти-работодатели выплачивают всю сумму вознаграждения мобилизованным коллегам. Но в начале полномасштабной войны некоторые IT-компании были вынуждены урезать доходы сотрудников. О такой ситуации Delo.ua рассказала CEO JEVERA Анна Тищенко.

"Весной прошлого года мы частично на один месяц урезали зарплату почти всему коллективу, начиная с борда и директоров, поскольку несколько нарушился график расчетов со стороны клиентов. В дальнейшем удается удерживать уровень зарплат на уровне января 2022 года". Анна Тищенко CEO JEVERA

Может ли атишник рассчитывать на рост дохода

Также в айти-cфере говорят, что периодически пересматривают уровень компенсаций с целью их увеличения. Как работает этот механизм?

К примеру, в Intellias каждый IT-специалист может подать заявку на просмотр вознаграждения. Для этого необходимо сделать запрос на корпоративном портале Career Hub.

"Далее заявку рассматривает непосредственный менеджер и руководство соответствующего департамента. Периодичность возможности подачи заявки зависит от уровня позиции", – объясняют в пресс-службе Intellias.

В Sigma Software возможность получить премии и бонусы привязана к персональным целям специалистов. Для этого у компании существует практика проведения регулярных Performance Review. Они по умолчанию происходят не реже раза в год. Но по запросу специалиста могут проходить почаще.

"Целью этих встреч является оценка эффективности человека, поэтому они не обязательно финализируются пересмотром денежной компенсации. Просмотр зависит только от результатов работы специалиста: удалось ли достичь всех целей или выйти на новый профессиональный уровень". Юлия Остроух HR директор Sigma Software

Между тем, в N-iX отмечают, что после 24 февраля айти-компания адаптировала подход к пересмотру зарплат. То есть если раньше регулярно пересматривались зарплаты работников, чтобы гарантировать конкурентную компенсацию за продуктивность, теперь зарплаты растут в случае повышения должности или смены квалификации.

"Мы наблюдаем общее снижение средних зарплат в отрасли, это отражается и на наших новых наймах", – говорит Александр Шатный.