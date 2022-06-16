Великобритания передаст Украине 20 САУ M109

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна направит в Украину 20 самоходных артиллерийских установок M109 калибра 155 мм, закупленных у бельгийской оружейной компании для отправки непосредственно в Украину, передает Sky News.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как заявил британский чиновник, выступая после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, по численности артиллерийских орудий РФ сейчас в некоторых районах превосходит соответствующие украинские подразделения в 20 раз.

Однако поставки Украине артиллерийских и ракетных системы большой дальности, по его словам, позволят украинским силам уже в ближайшие несколько недель добиться "значительного прогресса на востоке страны или даже защитить такие места, как Одесса".

По словам Уоллеса, обучение украинских военнослужащих тому, как использовать это более сложное для них тяжелое вооружение, также является ключевым элементом предпринимаемых усилий. Министр подчеркнул, что речь идет не только о цифрах, но и о возможностях, которые может дать одна западная система вооружения, используемая должным образом.

Он также отметил, что в Украину начинают поступать "десятки, если не сотни" противокорабельных ракет, чтобы помочь ей защититься от российских военных кораблей.

"Я думаю, вы увидите, что направление перемещений будет гораздо более враждебным для российских сил. Им будет труднее делать то, что они хотят. Следующий большой вопрос: смогут ли украинцы отбросить их или вовсе выдворить их из страны? Только время покажет", - добавил Уоллес.

Напомним, что неделей ранее Министерство обороны Норвегии сообщило о передаче Украине 22 самоходных гаубиц М109, а также запчастей к ним, боеприпасов и другого снаряжения.