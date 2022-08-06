РФ змушена мобілізувати техніку і боєприпаси з Далекого Сходу, - Данілов

Для продовження війни проти України, РФ мобілізує техніку і боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу та інших територій.

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Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Щоб вести з нами сьогодні боротьбу, ворог змушений мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу, інших територій. Вони пішли ва-банк, й не можуть, як вони вважають, програти цю війну", - написав у Twitter Данілов.

За його словами, Росія поступово знищує колонізоване у 19-20 ст. населення.

"На фронті не так багато росіян, переважно це інші нації, в яких вони забрали мову, історію, традиції і вважають їх нібито росіянами", - написав він.

Крім того, Данілов додав, що дипломатія має бути підкріплена успіхами на фронті, оскільки тоді справжні дипломати зможуть набагато ефективніше спілкуватися з багатьох питань.

"Спроба РФ відхреститися від воєнного злочину в Оленівці подібна до того, що вони роками брехали про малайзійський Боїнг, який вони збили у 2014-му. Життя людини і міжнародні зобов’язання для них – порожній звук", - написав Данілов.

Нагадаємо, що окупанти 29 липня здійснили навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці, де утримувалися українські полонені.