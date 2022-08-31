Российский газовый монополист "Газпром" приостановит поставки газа французской компании Engie, главным акционером которой является государство.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

Отмечается, что поставки газа приостановлены в связи с неуплатой июльских поставок в полном объеме.

"По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам", - говорится в сообщении "Газпрома".

Поэтому российский газовый монополист сообщил Engie о полной приостановке поставок газа, начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения средств за поставленный газ в полном объеме.

Как объясняет российский поставщик, согласно указу лидера страны-агрессора РФ от 31 марта, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме, дальнейшие поставки природного газа иностранному покупателю запрещается.

Компания Engie имеет самую широкую газораспределительную сеть в Европе и является крупнейшим поставщиком газа для частных потребителей во Франции.

Engie владеет 9-процентной долей в газопроводе "Северный поток – 1".

Отметим, "Газпром" продолжает сокращать поставки газа в ЕС. Недавно компания заявила, что 31 августа будет остановлен единственный газоперекачивающий агрегат компрессорной станции "Портовая" на газопроводе "Северный поток-1".

Ранее Reuters сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что растущие цены на энергоносители и возможный дефицит газа этой зимой убедит Европу вынудить Украину к перемирию на условиях России. Издание отмечает, что геополитическое противостояние уже подтолкнуло цены на энергоносители до рекордного уровня.