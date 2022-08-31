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Энергетика
Дата публикации

"Газпром" приостановит поставки газа французской компании Engie

"Газпром" приостановит поставки газа французской компании Engie

Российский газовый монополист "Газпром" приостановит поставки газа французской компании Engie, главным акционером которой является государство.

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Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

Отмечается, что поставки газа приостановлены в связи с неуплатой июльских поставок в полном объеме.

"По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам", - говорится в сообщении "Газпрома".

Поэтому российский газовый монополист сообщил Engie о полной приостановке поставок газа, начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения средств за поставленный газ в полном объеме.

Как объясняет российский поставщик, согласно указу лидера страны-агрессора РФ от 31 марта, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме, дальнейшие поставки природного газа иностранному покупателю запрещается.

Компания Engie имеет самую широкую газораспределительную сеть в Европе и является крупнейшим поставщиком газа для частных потребителей во Франции.

Engie владеет 9-процентной долей в газопроводе "Северный поток – 1".

Отметим, "Газпром" продолжает сокращать поставки газа в ЕС. Недавно компания заявила, что 31 августа будет остановлен единственный газоперекачивающий агрегат компрессорной станции "Портовая" на газопроводе "Северный поток-1".

Ранее Reuters сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что растущие цены на энергоносители и возможный дефицит газа этой зимой убедит Европу вынудить Украину к перемирию на условиях России. Издание отмечает, что геополитическое противостояние уже подтолкнуло цены на энергоносители до рекордного уровня.

Автор:
Светлана Манько