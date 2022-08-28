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Германия готовится к национализации "дочки" "Газпрома"
Правительство Германии создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочери "Газпрома" - компании SEFE.
Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.
По информации издания, федеральное правительство тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность провести национализацию в короткие сроки.
До сих пор бывший Gazprom Germania, впоследствии переименованный в Securing Energy for Europe (SEFE), находился на попечении Федерального сетевого агентства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Холдинговая компания носит почти такое же название: Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG).
В партнерском соглашении компании отмечено, что ее целью является обеспечение безопасности поставок в энергетическом секторе. Также объектом компании является приобретение, удержание и управление инвестициями компании.
Министерство по экономике и защите климата Германии сообщило, что им было известно об учреждении такой компании.
"Мы знаем о существовании такой компании… Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно как мера пресечения для любых мер по реструктуризации",– заявили в министерстве.
Пока непонятно, пойдут ли в Германии на такой шаг, ведь раньше канцлер Олаф Шольц отклонил предложение министра экономики о национализации компании Gazprom Germania GmbH, бывшей дочерней компании российского монополиста "Газпрома", чтобы не провоцировать противостояние с Россией и избежать проблем в газовой сфере.