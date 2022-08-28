Німеччина готується до націоналізації "дочки" "Газпрому"

Уряд Німеччини створив холдингову компанію для проведення можливої націоналізації колишньої німецької дочки "Газпрому" - компанії SEFE.

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Про це повідомляє видання Welt am Sonntag.

За інформацією видання, федеральний уряд таємно створив холдингову компанію, щоб мати можливість провести націоналізацію в короткий термін.

Досі колишній Gazprom Germania, який згодом був перейменований на Securing Energy for Europe (SEFE), перебував під опікою Федерального мережевого агентства.

Холдингова компанія носить майже таку саму назву: Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG).

У партнерській угоді компанії зазначено, що її метою є забезпечення безпеки постачання в енергетичному секторі. Також об’єктом компанії є придбання, утримання та управління інвестиціями компанії.

Міністерство у справах економіки та захисту клімату Німеччини повідомило, що їм було відомо про заснування такої компанії.

"Ми знаємо про існування такої компанії … Це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації",– заявили у міністерстві.

Поки що незрозуміло, чи підуть у Німеччині на такий крок, адже раніше канцлер Олаф Шольц відхилив пропозицію міністра економіки про націоналізацію компанії Gazprom Germania Gmbh, колишньої дочірньої компанії російського монополіста "Газпрому", щоб не провокувати протистояння з Росією та уникнути проблем у газовій сфері.