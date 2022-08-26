Росія спалює газ на мільйони доларів, поки Європа бореться з енергетичною кризою

Аналіз супутникових знімків показав, що російський монополіст "Газпром" спалює великі обсяги природного газу, який раніше експортував до Німеччини через газопровід "Північний потік-1". Про це повідомляє BBC.

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Супутниковий моніторинг рівня тепла на новому заводі зрідженого природного газу поблизу кордону з Фінляндією вказує на те, що Росія щодня з 11 липня спалюється газ приблизно на 10 мільйонів доларів.

Вперше фіни помітили спалахи на горизонті на початку серпня. Після цих повідомлень норвезька незалежна дослідницька компанія Rystad Energy провела розслідування — отримані результати свідчать про те, що щодня спалюється близько 4,34 мільйона кубічних метрів газу.

Посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер заявив, що зусилля Європи зменшити залежність від російського газу "мають сильний вплив на російську економіку".

"У них немає інших місць, де вони можуть продати свій газ, тому вони повинні його спалювати", — припустив він.

Старший віце-президент ринків газу та СПГ компанії Rystad Energy Сіндре Кнутссон повідомив Sky News, що об'єму газу, який "Газпром" зараз спалює, вистачило б для забезпечити теплом 1,5 мільйона європейських будинків.

Раніше Reuters повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін зараз робить ставку на те, що зростаючі ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими переконають Європу змусити Україну до перемир’я на умовах Росії. Видання зазначає, що геополітичне протистояння вже підштовхнуло ціни на енергоносії до рекордного рівня.

При цьому "Газпром" продовжує скорочувати поставки газу в ЄС. Нещодавно компанія заявила, що 31 серпня буде зупинено єдиний газоперекачувальний агрегат компресорної станції "Портова" на газопроводі "Північний потік-1".

Джерело фото: ua.depositphotos.com