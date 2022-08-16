З початку року видобуток "Газпрому" впав на 13%, а експорт на 36%

З 1 січня по 15 серпня 2022 року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, російський газовий монополіст “Газпром” скоротив експорт газу на 36,2%, а видобуток газу скоротився на 13,2%. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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"З 1 січня по 15 серпня 2022 року "Газпром", за попередніми даними, видобував 274,8 млрд куб. м газу. Це на 13,2% (на 41,7 млрд куб. м) менше, ніж минулого року", - Сказано в повідомленні.

Попит на газ компанії із газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 2,3% (на 3,6 млрд куб. м).

"Експорт до країн далекого зарубіжжя становив 78,5 млрд куб. м – на 36,2% (на 44,6 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року. "Газпром" постачає газ згідно з підтвердженими заявками", - заявили у "Газпромі".

При цьому в компанії зазначають, що за вказаний період збільшилися експортні постачання до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" в рамках двостороннього довгострокового контракту між "Газпромом" і CNPC.

Нагадаємо, 25 липня в "Газпромі" заявили, що у зв'язку із закінченням терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі “Північний потік-1”, компанія має намір зупинити турбіну та знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб. м на добу.

Раніше Канадський уряд вирішив повернути росіянам турбіну компресорної станції "Портова", яку раніше було заарештовано через санкції. Через арешт цієї турбіни в середині червня, а також проблеми з другою турбіною (яку за техрегламентом теж потрібно ремонтувати в Канаді) "Газпром" знизив прокачування газу по "Північному потоку-1" до 67 млн куб. м на добу за проектної потужності 167 млн куб. м. на добу.

Кремль не приймав турбіну назад і попросив у компанії Siemens відповідні документи від влади Канади. Після того, як німецька компанія такі документи надала в "Газпромі" сказали, що документи "не знімають раніше зазначених ризиків і викликають питання", а також попросили надати додаткові документи щодо виведення турбіни з-під санкцій.

У свою чергу, німецька компанія Siemens заявила, що турбіна з Газопроводу "Північний потік-1", яка була раніше арештована в Канаді, а пізніше виключена з-під арешту, готова до відправки, проте російський газовий монополіст "Газпром" поки не надав необхідні митні документи для відправки турбіни до Росії .