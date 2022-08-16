С начала года добыча "Газпрома" упала на 13%, а экспорт на 36%

С 1 января по 15 августа 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года российский газовый монополист “Газпром” сократил экспорт газа на 36,2%, а добыча газа сократилась на 13,2%. Об этом говорится в сообщении компании.

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"С 1 января по 15 августа 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 274,8 млрд куб. м газа. Это на 13,2% (на 41,7 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году", - сказано в сообщении.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2,3% (на 3,6 млрд куб. м).

"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 78,5 млрд куб. м – на 36,2% (на 44,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - заявили в "Газпроме".

При этом в компании отмечают, что за указанный период увеличились экспортные поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

Напомним, 25 июля в "Газпроме" заявили, что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе “Северный поток-1”, компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в сутки.

Ранее Канадское правительство решило вернуть россиянам турбину компрессорной станции “Портовая”, которая ранее была арестована из-за санкций. Из-за ареста этой турбины в середине июня, а также проблемы со второй турбиной(которую по техрегламенту тоже нужно ремонтировать в Канаде) “Газпром” снизил прокачку газа по “Северному потоку-1” до 67 млн куб. м в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м. в сутки.

Кремль не принимал турбину обратно, и попросил у компании Siemens соответствующие документы от властей Канады. После того как немецкая компания такие документы предоставила в "Газпроме" сказали, что документы "не снимают ранее обозначенных рисков и вызывают вопросы", а также попросили предоставить дополнительные документы по выводу турбины из-под санкций.

В свою очередь немецкая компания Siemens заявила, что турбина из Газопровода “Северный поток-1”, которая была ранее арестована в Канаде, а позже исключена из-под ареста, готова к отправке, однако российский газовый монополист “Газпром” пока не предоставил необходимые таможенные документы для отправки турбины в Россию.