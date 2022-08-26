Россия сжигает газ на миллионы долларов, пока Европа борется с энергетическим кризисом

Анализ спутниковых снимков показал, что российский монополист "Газпром" сжигает большие объемы природного газа, ранее экспортировавшегося в Германию через газопровод "Северный поток-1". Об этом сообщает BBC.

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Спутниковый мониторинг уровня тепла на новом заводе сжиженного природного газа у границы с Финляндией указывает на то, что Россия ежедневно с 11 июля сжигается газ примерно на 10 миллионов долларов.

Впервые финны заметили вспышки на горизонте в начале августа. После этих сообщений норвежская независимая исследовательская компания Rystad Energy провела расследование — полученные результаты свидетельствуют о том, что ежедневно сжигается около 4,34 миллиона кубических метров газа.

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер заявил, что усилия Европы уменьшить зависимость от российского газа "оказывают сильное влияние на российскую экономику".

"У них нет других мест, где они могут продать свой газ, поэтому они должны его сжигать", – предположил он.

Старший вице-президент рынков газа и СПГ компании Rystad Energy Синдре Кнутссон сообщил Sky News, что объема газа, который "Газпром" сейчас сжигает, хватило бы, чтобы обеспечить теплом 1,5 миллиона европейских домов.

Ранее Reuters сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что растущие цены на энергоносители и возможный дефицит газа этой зимой убедит Европу вынудить Украину к перемирию на условиях России. Издание отмечает, что геополитическое противостояние уже подтолкнуло цены на энергоносители до рекордного уровня.

При этом "Газпром" продолжает сокращать поставки газа в ЕС. Недавно компания заявила, что 31 августа будет остановлен единственный газоперекачивающий агрегат компрессорной станции "Портовая" на газопроводе "Северный поток-1".

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