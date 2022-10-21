Ракетні атаки вплинули на роботу майже 50% компанії – опитування ЄБА

47% компаній, що є членами ЄБА, заявили, що нещодавні ракетні атаки по Україні тією чи іншою мірою вплинули на їхню роботу. Наслідки атак, зокрема відсутність електроенергії та інтернету, змусили деякі компанії призупинили роботу, що призвело до втратити прибутків.

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Про це свідчать результати опитування, повідомила 21 жовтня пресслужба ЄБА.

47% компаній мають втрати майна або активів безпосередньо внаслідок бойових дій. 40% повідомляють про втрати до 1 мільйона доларів, 35% – про втрати в діапазоні 1-10 мільйонів доларів, 15% – 10 мільйонів. Жодних втрат не зазнали тільки 5% бізнесів.

За інформацією від членських компаній ЄБА, сукупні задокументовані втрати складають принаймні 437,5 млн євро.

Згідно з даними асоціації, 44% компанії наразі працюють в повному обсязі, 53% працюють з обмеженнями, і 3% не працюють. Для прикладу: у липні в повному обсязі працювали 49%, а не працюючих не було взагалі.

Незважаючи на труднощі, 79% продовжують виплату заробітної плати співробітникам в повному обсязі, а 18% виплачують аванси або додаткові виплати. У липні таких бізнесів було 61%.

15% компаній скоротили розмір зарплати, 8% відправили співробітників в неоплачувану відпустку, 7% вдалися до скорочення штату.

61% респондентів віднесли весь 2022 рік до періоду фінансової стійкості, ще 26% – пів року, і тільки 6% – кілька місяців. В той же час до 5% у жовтні порівняно з 2% у липні збільшилась кількість компаній, у яких немає фінансових резервів.

Основним джерелом фінансів для 63% компаній є оборотні кошти, 17% користуються міжнародним кредитуванням, 13% – банківськими позиками, 3% – комерційним кредитуванням.

Зазначимо, що лише з 10 по 18 жовтня зазнали російських атак та руйнувань 408 об’єктів інфраструктури, з них понад 45 - об'єкти енергоінфраструктури. Крім того, за цей час 30% українських електростанцій було зруйновано.

Президент Володимир Зеленський вважає, що удари російської армії по об'єктах української енергетики напередодні опалювального сезону можуть мати наслідки у вигляді нової хвилі масової міграції мешканців України у країни Європейського союзу.