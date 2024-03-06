ФАО и немецкое правительство передали украинским фермерам генераторы

13 предприятий производителей органической продукции и два аграрных вуза на юге и востоке Украины получили от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и правительства Германии генераторы мощностью 25-80 кВт.

Об этом сообщили в Минагрополитике.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с Минагрополитики Украины и при финансировании правительства Германии продолжает поддержку украинских агропроизводителей с востока и юга страны, предоставляя им генераторы для противостояния перебоям электроэнергии и поддержки производства.

"На этой неделе 13 предприятий производителей органической продукции и два аграрных вуза получили генераторы мощностью 25-80 кВт. Они будут служить запасным источником электроэнергии в случае повреждения инфраструктуры или отключений электроснабжения. Вместе с оборудованием, каждый фермер получил комплект запчастей и смазочных масел для 2 000 часов работы генератора", - отметили в Минагро.

Согласно сообщению эти генераторы помогут непрерывной работе аграрных предприятий в случае исчезновения электроэнергии.

"Очень важно, чтобы предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность Украины, имели все возможности стабильно работать и развиваться, чувствовать себя уверенно и знать, что о них позаботились на случай чрезвычайной ситуации. Мы благодарны международным партнерам за поддержку украинских аграрных и перерабатывающих предприятий в такое сложное для страны время", – отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.

По словам главы офиса ФАО в Украине Пьера Вотье, с начала полномасштабного вторжения уже 91 предприятие получило генераторы мощностью 25-800 кВт для поддержки критически важных продовольственных систем.

"Это пекарни, молочные заводы, мясоперерабатывающие предприятия, и сейчас – органические агропроизводители и аграрные университеты. Мы будем и дальше помогать украинским агропроизводителям наиболее необходимыми ресурсами, такими как генераторы, семена и средства для хранения зерна, чтобы избежать закрытия сельхозпредприятий и поддерживать мелких фермеров в сохранении и поддержке производства", - добавил он.

Среди получателей помощи, в частности, небольшое семейное хозяйство из Одесской области, занимающееся производством органической продукции, рассады, салатов и овощей.

"Наше хозяйство, как и многие предприятия Украины, пострадало экономически. В частности, мы потеряли нашего крупного заказчика, завод, который был поврежден в результате войны. Поэтому сейчас стараемся стабилизировать работу предприятия, и очень благодарны за предоставленный генератор, который будет нас подстраховывать и поддерживать в производстве рассады», - отметила дочь главы фермерского хозяйства Екатерина Билан.

Фото: Минагрополитики

Всего до конца года планируется раздать еще около 160 генераторов для поддержки производства хлеба, молока, продукции животноводства и обеспечения электроэнергией складов хранения продуктов питания.

Напомним, в январе 2024 года ФАО объявило о намерениях привлечь около $290 млн для поддержки украинских аграриев. Из них $150 млн будут назначены на оперативное реагирование, а $138 млн – на среднесрочное развитие.

В ФАО также сообщили, что с момента эскалации войны в Украине в феврале 2022 года более 185 тыс. сельских семей получили в рамках поддержки семена овощей, корма для животных, птицу, ваучеры и денежную помощь. Также было предоставлено оборудование для временного хранения зерна, семян зерновых и генераторы для 10 тысяч фермеров.

Ранее сообщалось, что ФАО поддержит фермеров Херсонской области модульными зернохранилищами. Позже программу бесплатных модульных зернохранилищ расширили еще на 2 области Украины – Николаевскую и Харьковскую.

Напомним, программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) также поддержит украинские предприятия, оказывающие услуги по сушке, хранению и доработке зерновых и технических культур. По программе предусмотрено 10-15 проектов софинансирования, с бюджетом от 18 до 36 млн. грн. каждый.