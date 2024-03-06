ФАО та німецький уряд передали українським фермерам генератори

13 підприємств виробників органічної продукції та два аграрних вищих навчальних заклади на півдні та сході України отримали від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та уряду Німеччини генератори потужністю 25-80 кВт.

Про це повідомили у Мінагрополітики.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Мінагрополітики України та за фінансування уряду Німеччини продовжує підтримку українських агровиробників зі сходу та півдня країни, надаючи їм генератори для протистояння перебоям електроенергії та підтримки виробництва.

"Цього тижня 13 підприємств виробників органічної продукції та два аграрних вищих навчальних заклади отримали генератори потужністю 25-80 кВт. Вони слугуватимуть запасним джерелом електроенергії на випадок пошкодження інфраструктури чи відключень електропостачання. Разом із обладнанням, кожен фермер отримав комплект запчастин та мастил для 2 000 годин роботи генератора", - зазначили в Мінагро.

Згідно з повідомленням, ці генератори допоможуть безперервній роботі аграрних підприємств у випадку зникнення електроенергії.

"Дуже важливо, щоб підприємства, які забезпечують продовольчу безпеку України, мали всі можливості стабільно працювати і розвиватися, почувати себе впевнено і знати, що про них потурбувалися на випадок надзвичайної ситуації. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку українських аграрних і переробних підприємств в такий складний для країни час", – зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.

За словами голови офісу ФАО в Україні П’єра Вотьє, з початку повномасштабного вторгнення вже 91 підприємство отримало генератори потужністю 25-800 кВт для підтримки критично важливих продовольчих систем.

"Це пекарні, молочні заводи, м’ясопереробні підприємства, і зараз – органічні агровиробники та аграрні університети. Ми й надалі допомагатимемо українським агровиробникам найбільш необхідними ресурсами, такими як генератори, насіння та засоби для зберігання зерна, щоб уникнути закриття сільгосппідприємств і підтримувати дрібних фермерів у збереженні та підтримці виробництва", - додав він.

Серед отримувачів допомоги, зокрема, невелике сімейне господарство з Одеської області, яке займається виробництвом органічної продукції, розсади, салатів та овочів.

"Наше господарство, як і багато підприємств України, постраждало економічно. Зокрема, ми втратили нашого великого замовника, завод, який було пошкоджено внаслідок війни. Тому зараз намагаємось стабілізувати роботу підприємства, і дуже вдячні за наданий генератор, який буде нас підстраховувати та підтримувати у виробництві розсади», - зазначила донька голови фермерського господарства Катерина Білан.

Фото: Мінагрополітики

Загалом до кінця року планується роздати ще близько 160 генераторів для підтримки виробництва хліба, молока, продукції тваринництва, та забезпечення електроенергією складів зберігання продуктів харчування.

Нагадаємо, у січні 2024 року ФАО оголосила про наміри залучити близько $290 млн для підтримки українських аграріїв. З них $150 млн будуть призначені на оперативне реагування, а $138 млн - на середньостроковий розвиток.

У ФАО також повідомили, що з моменту ескалації війни в Україні в лютому 2022 року понад 185 тис. сільських родин отримали в межах підтримки насіння овочів, корми для тварин, птицю, ваучери та грошову допомогу. Також було надано обладнання для тимчасового зберігання зерна, насіння зернових і генератори для 10 тис. фермерів.

Раніше повідомлялося, що ФАО підтримає фермерів Херсонської області модульними зерносховищами. Пізніше програму безоплатних модульних зерносховищ розширили ще на 2 області України – Миколаївську та Харківську.

Нагадаємо, програма USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) також підтримає українські підприємства, які надають послуги з сушіння, зберігання та доробки зернових та технічних культур. За програмою передбачено 10-15 проєктів співфінансування, з бюджетом від 18 до 36 млн грн кожен.