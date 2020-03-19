ЕБА призывает разрешить нерегулярные перевозки работников арендованным транспортом

Европейская Бизнес Ассоциация ожидает оперативных изменений в постановление Кабмина №215 по карантину с уточнением, что нерегулярные перевозки со всеми разрешительными документами в случае доставки работников на работу не являются ограничением, а нерегулярные перевозки работников к месту работы — разрешены в это время.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

"У некоторых компаний возникли вопросы по организации транспортировки сотрудников в этот период, ведь во время карантина есть работники, которые не могут работать дистанционно, поскольку от их работы зависит, в частности, наличие продуктов питания, их изготовление, медицинское обслуживание и тому подобное. Поэтому, для таких предприятий крайне важно организовывать своевременные транспортировки, чтобы, в том числе, обеспечивать потребности города необходимой продукцией", — говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, не все компании имеют собственный транспорт, поэтому, арендуют его, чтобы осуществлять нерегулярные перевозки сотрудников. А постановлением КМУ №215 от 16 марта фактически запрещены нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (кроме легковых автомобилей).

"В связи с этим, у компаний возникли вопросы по организации транспортировки сотрудников в данный период. Ведь, к примеру, только в первый день запрета, 18 марта, работники продовольственных магазинов добрались до места работы с существенным опозданием на несколько часов. Потери для 1 торговой сети в этом контексте составляли около 3,6 млн грн в день (с НДС)", — подчеркивают в ЕБА.

Кроме магазинов, заложниками ситуации стали фабрики и заводы.

"Учитывая данную ситуацию, Европейская Бизнес Ассоциация все же ожидает оперативных изменений в Постановление №215 с уточнением, что нерегулярные перевозки со всеми разрешительными документами в случае доставки работников на работу не является ограничением, а нерегулярные перевозки работников к месту работы — разрешено в это время. Призываем Кабинет министров обратить внимание на эту ситуацию", — резюмировали в ассоциации.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации призвали власти Украины разблокировать регистрацию в стране дезинфицирующих средств в условиях их недостачи из-за ажиотажа вокруг распространения коронавируса.