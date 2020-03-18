Бизнес призывает разблокировать регистрацию в Украине дезинфицирующих средств

В Европейской Бизнес Ассоциации призывают власти Украины разблокировать регистрацию в стране дезинфицирующих средств в условиях их недостачи из-за ажиотажа вокруг распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Указано, что из-за усиленного дезинфекционного режима и проведения противоэпидемических мероприятий в связи с распространением COVID-19 в Украине значительно возросла потребность в дезинфицирующих средствах. Однако уже сегодня в торговых точках ощущается нехватка антисептиков и дезинфектантов.

"Сейчас в Украине есть целый ряд препаратов, которые де-факто прошли все этапы государственных испытаний и получили положительное заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, но де-юре не считаются зарегистрированными из-за того, что они не были внесены в Государственный реестр дезинфицирующих средств", — говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, в Украине на протяжении 2 лет фактически была приостановлена ​​государственная регистрация дезинфицирующих средств. В 2018 году Кабинет министров ввел в действие новый порядок, согласно которому функция государственной регистрации перешла от Госсанэпидслужбы в Минздрав.

"К сожалению, с тех пор, ни один препарат не был зарегистрирован по новой процедуре в связи с отсутствием как порядка ведения нового реестра, так и порядков проведения исследований препаратов, которые должны заменить государственную санитарно-эпидемиологическую экспертизу", — констатировали в ЕБА.

Там добавили, что фактически государственная регистрация дезинфицирующих средств была прекращена без всякого переходного периода.

"В связи с вероятностью распространения COVID-19 и растущей потребностью в дезинфекционных средствах, бизнес призывает как можно скорее принять Постановление "О внесении изменения в пункт 4 Порядка государственной регистрации (перерегистрации) дезинфекционных средств", которое позволит проводить госрегистрацию на основе заключений государственной санитарно- и эпидемиологической экспертизы и обеспечить рынок Украины необходимым количеством дезинфицирующих средств во время карантина", — подчеркнули в ассоциации.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

На данный момент в Украине известно о 14 случаях коронавируса, 2 из них летальные (умерла 71-летняя женщина в Житомирской области и 33-летняя в Черновицкой). Всего 10 инфицированных в Черновицкой области, 2 — в городе Киев и по 1 — в Житомирской и Киевской областях.