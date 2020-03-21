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Банки 30 минут назад

НБУ вводит льготный режим для банков в условиях карантина

НБУ готов поддерживать банковскую систему в режиме рефинансирования, если такая необходимость будет

НБУ вводит льготный режим для банков в условиях карантина НБУ вводит льготный режим для банков в условиях карантина
Фото: ИнвестГазета

Национальный банк Украины (НБУ) на следующей неделе утвердит правила, которые банки должны использовать, чтобы предоставить льготный режим для обслуживания кредитов бизнеса и населения.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Мы сегодня разработали и на следующей неделе утвердим правила, которые банки должны использовать, чтобы предоставить льготный режим для обслуживания кредитов бизнеса и населения. Всем без исключения. Второе — мы не вводим и не планируем вводить никаких ограничений по работе банковской системы", — рассказала Рожкова.

Кратко и по делу в Telegram

По ее словам, НБУ готов поддерживать банковскую систему в режиме рефинансирования, если такая необходимость будет.

"Мы также снизили фактически до нуля стоимость безналичных операций коммерческих банков. Ожидаем того же шага от коммерческих банков — снижение стоимости операций онлайн. Мы каждый день как НБУ присутствуют на валютном рынке, чтобы сглаживать валютные колебания", — отметила замглавы Нацбанка.

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Рожкова добавила, что последствия кризиса трудно прогнозировать.

"Это первый раз, когда причиной кризиса стала пандемия. И ни одна страна мира, ни один центральный банк не имеют опыта, что делать в таких ситуациях. Поэтому естественно, что население и бизнес чувствуют себя неуверенно, настроения отрицательные. Все это еще более усугубляет потенциальные последствия кризиса. Но наша экономика входит в этот шторм сильнее, чем была раньше", — подчеркнула Рожкова.

Напомним, Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии с Covid-19 и внедренных карантинных мер.

Так, в НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 г и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.

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