НБУ насыщает рынок наличкой: доллар и евро дешевеют

Проблема нехватки наличных евро и долларов в банках, связанная с повышенным спросом на них, которая заставила многие банковские учреждения перестать их продавать, уже вскоре может быть решена. 19 марта НБУ проведет аукцион по продаже наличных евро банкам, которые регулятор уже смог доставить в Украину. Вскоре в Украину также сможет прибыть большая партия наличных долларов.

"Банки имеют валютную ликвидность сегодня, она на корсчетах. Однако наличности не хватает из-за перебоев с авиасообщением. В ближайшее время этот вопрос будет решен: мы уже закупили часть валютной наличности в евро и планируем завтра провести аукцион по продаже наличной валюты за безнал. Также работаем с контрагентами с США, чтобы доставить большую партию в долларах ", — сообщил 18 марта вечером заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе совещания правления НБУ с топ-менеджерами крупных украинских банков.

19 марта рынок уже отреагировал на такие заявления, а также на ряд ранее принятых регулятором мер, направленных на поддержание банковской системы в период действия ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса в стране — на наличном рынке евро и доллар немного просели.

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Тем не менее, в четверг, 19 марта 2020 года, НБУ удешевил официальный курс гривни по отношению к доллару больше, чем на 21 копейку — с 27,0566 грн/доллар (по состоянию на среду) до 27,2685 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению со средой, вырос в цене по отношению к гривне больше, чем на 6 копеек— с 29,7271 грн/евро до 29,7936 грн/евро.

Отметим, в первый банковский день этой недели курс доллара был 26,089 грн/доллар, евро — 28,9901 грн/евро.

Официальный курс валют на 19 марта:

✅ 1 доллар США — 27,2685 грн;

✅ 1 евро — 29,7936 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,2531 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 32,3391 грн.

На межбанковском валютном рынке 19 марта доллар и в покупке, и в продаже подорожал на 38 копеек. В среду, 18 марта, межбанк закрылся в диапазоне 27,37/27,41 грн/доллар, а уже в среду 19 марта открылся в диапазоне 27,75/27,79 за доллар.

Евро на межбанке подорожал на 35 копеек в покупке и в продаже. 18 марта торги по евро закрылись в диапазоне 29,75/29,79 грн за евро. 19 марта стартовали на уровне — 30,10 / 30,14 грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 27,55-27,90 грн/доллар, по евро — 29,891-30,41 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 27,90 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,24 грн/доллар. По сравнению со средой — курс на наличном рынке был 28,00/28,50 грн/доллар — в покупке доллар подешевел на 10 копеек, в продаже — на 26 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 19 марта на наличном рынке составил 29,60/30,35 грн/евро. 18 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 30,10 грн/евро, продавали — 30,90 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подешевел на 50 копеек, в продаже — на 55 копеек.

Напомним, в первый банковский день этой недели курс доллара на наличном рынке был 26,75/27,00 грн/доллар, евро — 29,40/ 29,73 грн/евро.

За прошлую неделю наличный доллар в покупке подорожал на 1 гривню, в продаже — на 85 копеек, евро — на 80 копеек в покупке и на 70 копеек в продаже.