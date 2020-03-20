ПриватБанк автоматически продлит срок действия банковских карт на время карантина

Государственный ПриватБанк продлит действие карт для выплат (зарплатные, пенсионные, социальные карты) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, карты можно будет использовать еще три месяца без замены.

Если у карты для выплат завершается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт для выплат и карт для выплат Gold будет продлен автоматически.

В банке отмечают, что такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений — платежи, онлайн и оффлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем.

На период карантина ПриватБанк рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками.

Напомним, ПриватБанк с 18 марта 2020 года начал проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц только в безналичном формате: через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.