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Банки 50 минут назад

ПриватБанк автоматически продлит срок действия банковских карт на время карантина

Такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений — платежи, онлайн и оффлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем

ПриватБанк автоматически продлит срок действия банковских карт на время карантина ПриватБанк автоматически продлит срок действия банковских карт на время карантина
Фото: ПриватБанк

Государственный ПриватБанк продлит действие карт для выплат (зарплатные, пенсионные, социальные карты) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, карты можно будет использовать еще три месяца без замены.

Если у карты для выплат завершается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт для выплат и карт для выплат Gold будет продлен автоматически.

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В банке отмечают, что такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений — платежи, онлайн и оффлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем.

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На период карантина ПриватБанк рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками.

Напомним, ПриватБанк с 18 марта 2020 года начал проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц только в безналичном формате: через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

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