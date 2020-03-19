Своего BankID стало мало: ПриватБанк подключился к нацбанковской системе BankID

ПриватБанк стал 33 участником (14 банком) системы BankID НБУ. Ранее банк использовал только свой BankID Privat24.

"Подключение крупнейшего украинского банка к системе BankID НБУ дает нашим клиентам еще больше возможностей пользования онлайн сервисами, что особенно важно сейчас во время карантинных мероприятий в стране, — говорит руководитель бизнеса небанковских продуктов ПриватБанка Алексей Туривной. — Вместе с возможностями собственной системы идентификации и экосистемы Privat24 мы даем клиентам простой доступ к почти всем существующим в Украине цифровым сервисам и услугам, удобно и бесконтактно".

BankID — система электронной верификации пользователей с помощью банков. Технология дает возможность получить административные и банковские услуги в интернете без необходимости лично подавать документы, подтверждающие личность. BankID верифицирует (подтверждает) лицо пользователя дистанционно. Далее можно заказать документы, провести банковскую операцию, получить необходимую информацию он-лайн.

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Чтобы заказать справку, узнать или внести данные в реестр, получить другие услуги — нужно быть клиентом банка, подключенного к системе BankID, и чтобы портал, на котором есть желание получить услугу, был также к ней подключен.

Отметим, саму систему BankID в 2015 году, как совместный проект разрабатывали "ПриватБанк", "Ощадбанк" и советник министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса Яника Мерило, отвечающая за направление привлечения инвестиций, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, координацию международных программ и разработку решений электронного правительства. В 2016 году НБУ заявил о запуске собственной системы BankID, которая создавалась при поддержке "Ощадбанка".

"Для нас знаковым событием является присоединение к системе крупнейшего банка Украины по количеству клиентов. Интерес таких крупных участников банковского рынка свидетельствует, что Система BankID НБУ продолжает эффективно развиваться. В то же время главным для нас является то, что количество граждан и бизнеса, которые смогут воспользоваться преимуществами дистанционного идентификации, существенно возрастает почти ежемесячно", — прокомментировал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

НБУ указывает на особую актуальность возможности дистанционной идентификации в период распространения коронавирусной инфекции, поскольку она позволяет быстро и удобно получать различные услуги в удаленном режиме, избегая массовых контактов.

На сегодня к системе BankID НБУ подключены такие 14 банков: Forward Bank, Пивденный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк, Альянс-банк, А-Банк, Альфа банк Украина и ПриватБанк.

В НБУ говорят, что к BankID НБУ вскоре будут подключены еще нескольких банков.

Также в Украине развивается параллельно еще одна система цифровой идентификации — MobileID.