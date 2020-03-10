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Банки 20 минут назад

Альфа-Банк подключился к системе BankID от НБУ

Это позволит клиентам пользоваться упрощенной системой идентификации на порталах госуслуг и сервисов

Альфа-Банк подключился к системе BankID от НБУ Альфа-Банк подключился к системе BankID от НБУ
Фото: alfabank.ua

Альфа-Банк Украины 10 марта подключился к системе BankID Национального банка, что позволит клиентам финучреждения пользоваться упрощенной системой идентификации на порталах государственных услуг и сервисов, среди которых Единый портал административных услуг приложение "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В частности, BankID открывает доступ к услугам более 40 государственных и общественных учреждений, среди которых: Единый государственный портал административных услуг, Миграционная служба, Центры предоставления админуслуг, онлайн-сервис государственных услуг "Дія", Единая система местных петиций и другие.

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Теперь, чтобы воспользоваться BankID, клиентам Альфа-Банка необходимо:

- выбрать "Войти через BankID" в поле идентификации на сайте организации или сервиса;

- в следующем окне выбрать Альфа-Банк Украина;

- ввести свой логин и пароль от онлайн-банка (единые для интернет-банкинга My Alfa-Bank и мобильного банка Alfa-Mobile Ukraine).

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Как отмечается, во время авторизации с помощью BankID клиент дает согласие на передачу персональной информации, которую ранее предоставил банку, учреждении, на портале которого проходит регистрацию, а именно: ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный номер, адрес по месту регистрации, номер телефона, адрес электронной почты.

Как известно, BankID — простой и надежный способ верификации для доступа к услугам госучреждений, который позволяет сэкономить время, избежать регистрации на каждом отдельном портале и необходимости посещать госслужбы с пакетом документов.

Ранее украинцы получили возможность вызывать полицию через специальное мобильное приложение My Pol.

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