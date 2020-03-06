Гаджеты 1 час назад

Полиция в смартфоне: украинцы могут вызывать правоохранителей через мобильное приложение

Скачать приложение My Pol уже можно в магазине Google Play Store и Apple App Store

Полиция в смартфоне: украинцы могут вызывать правоохранителей через мобильное приложение Полиция в смартфоне: украинцы могут вызывать правоохранителей через мобильное приложение
Фото: пресс-служба МВД

Украинцы получили возможность вызывать полицию через специальное мобильное приложение My Pol. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Приложение My Pol работает с Главными управлениями Национальной полиции областей и МВД Украины. Оно позволяет:

• быстро вызвать патрульную полицию через функцию SOS;
• оценивать работу полицейских по номеру жетона;
• получать справку о законах;
• находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи;
• получать новости полиции.

Кратко и по делу в Telegram

Для работы My Pol требуется разрешения на телефонные звонки и сообщения для вызова SOS.

Доступ к геоданным нужен для определения местоположения при вызове SOS. 

Доступ к фотографиям и мультимедиа требуется для добавления фото к учетной записи пользователя. 

Доступ к контактам нужен для выбора номера телефона доверенного лица из телефонной книги.

Скачать приложение My Pol можно в магазине Google Play Store и Apple App Store.

Читайте также:
Государство в смартфоне: приложение "Дія" выложили в Google Play и Apple Store

Напомним, 6 февраля 2020 года, Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) официально запустило мобильное приложение "ДіЯ" в рамках нашумевшей правительственной инициативы "Государство в смартфоне".

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: Лига

Новости по теме:

Twitter вслед за Instagram и Snapchat запускает свой аналог сториз
Twitter вслед за Instagram и Snapchat запускает свой аналог сториз
Apple заплатит $310 млн недовольным пользователям iPhone
Apple заплатит $310 млн недовольным пользователям iPhone
Рост выручки на 8800% за 3 года: один из лидеров топа Financial Times открыл офис в Киеве
Рост выручки на 8800% за 3 года: один из лидеров топа Financial Times открыл офис в Киеве
Загрузка...
Новое видео
Когда в Киеве можно будет пить воду из-под крана?

Новости дня

  1. Эпидемия коронавируса: в Украине приостанавливают учебный процесс в школах и вузах

  2. Кабмин изменил правила предоставления кредитов на жилье семьям военных

  3. Украинская армия получила модернизированные танки Т-72 (ФОТО и ВИДЕО)

  4. Россия обвинила Украину в незаконной продаже Проминвестбанка

  5. ЗАЗ начал тестовый выпуск новых моделей Lada

Загрузка...