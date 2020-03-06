Полиция в смартфоне: украинцы могут вызывать правоохранителей через мобильное приложение

Украинцы получили возможность вызывать полицию через специальное мобильное приложение My Pol. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Приложение My Pol работает с Главными управлениями Национальной полиции областей и МВД Украины. Оно позволяет:

• быстро вызвать патрульную полицию через функцию SOS;

• оценивать работу полицейских по номеру жетона;

• получать справку о законах;

• находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи;

• получать новости полиции.

Для работы My Pol требуется разрешения на телефонные звонки и сообщения для вызова SOS.

Доступ к геоданным нужен для определения местоположения при вызове SOS.

Доступ к фотографиям и мультимедиа требуется для добавления фото к учетной записи пользователя.

Доступ к контактам нужен для выбора номера телефона доверенного лица из телефонной книги.

Скачать приложение My Pol можно в магазине Google Play Store и Apple App Store.

Напомним, 6 февраля 2020 года, Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) официально запустило мобильное приложение "ДіЯ" в рамках нашумевшей правительственной инициативы "Государство в смартфоне".