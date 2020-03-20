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Банки 1 час назад

Ощадбанк на время карантина отменил комиссию за пользование POS-терминалами

В помощь бизнесу

Ощадбанк на время карантина отменил комиссию за пользование POS-терминалами Ощадбанк на время карантина отменил комиссию за пользование POS-терминалами
POS-терминал Ощадбанка. Фото: пресс-служба госбанка

Ощадбанк предоставляет каникулы на уплату ежемесячной комиссии за пользование POS-терминалами в поддержку клиентов микро-, малого и среднего бизнеса, которые вынуждены в период карантина временно приостановить деятельность.

Для получения льготы на уплату комиссии необходимо обратиться в обслуживающее отделение этого финучреждения, сообщает пресс-служба госбанка.

"На период карантина многие торговцы — от мелких до крупных ТРЦ — вынуждены были прекратить работу. Мы хотим их поддержать, поэтому отменяем ежемесячную плату за пользование терминалами на время карантина", — заявил зампредседателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

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Известно, что Ощадбанк занимает 2 место на рынке торгового эквайринга в Украине и обеспечивает эквайринговыми услугами более 24 тысяч клиентов. Среди них отечественные и мировые бренды, государственные учреждения, учебные, культурные и спортивные учреждения, общественный транспорт. Эквайринговая сеть банка насчитывает более 56 тысяч терминалов.

Ранее сообщалось, что в Украине вследствие введения карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек.

Напомним, финансовый комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, которым предлагается отменить ЕСВ для ФЛП, отменить штрафы за нарушение налогового законодательства и отсрочить введение РРО на время карантина в связи с коронавирусом.

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17 марта Верховная Рада Украины одобрила проект закона о поддержке налогоплательщиков на период карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее стало известно, что Киевсовет готовит проект решения о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов. Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и едином налоге. 

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

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