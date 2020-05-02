Бизнес 30 минут назад

В Киеве запускают кредитную программу для малого и среднего бизнеса в условиях карантина

По информации КГГА, в рамках проекта, на финансово-кредитную поддержку малого и среднего бизнеса в городском бюджете в 2020 году предусмотрено 7 млн грн

В Киеве запускают кредитную программу для малого и среднего бизнеса в условиях карантина В Киеве запускают кредитную программу для малого и среднего бизнеса в условиях карантина
Фото: 5 канал

Для уменьшения негативного воздействия на малый и средний бизнес на период карантина на территории города Киева, городская власть возобновляет сотрудничество с Фондом развития предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), благодаря этому столичные предприниматели смогут получать финансирование на реализацию своих инвестиционных проектов на доступных условиях на уровне 13% годовых.

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По информации КГГА, со стороны городских властей, в рамках проекта, на финансово-кредитную поддержку малого и среднего бизнеса в городском бюджете в 2020 году предусмотрено 7 млн ​​грн. Главный распорядитель средств — Департамент промышленности и развития предпринимательства.

За счет этих денег для киевских предпринимателей будет компенсироваться 50% номинальной процентной ставки, установленной кредитным договором.

Таким образом, благодаря компенсации из городского бюджета, процентная ставка составит 6,5% для конечного заемщика. Преимуществом взаимодействия с Фондом развития предпринимательства является минимизация рисков, связанных с нестабильностью банковской системы.

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Фонд обеспечивает отбор и мониторинг банков-партнеров, которые специализируются на обслуживании малых и средних предприятий, имеют надежное финансовое состояние — сообщили в КГГА.

На сегодняшний день банками-партнерами Фонда развития предпринимательства являются:

ПАО "ПроКредит Банк";

ПАО "Укргазбанк";

ПАО "Ощадбанк";

ПАО "БАНК Банк";

ПАО "Кредобанк".

В КГГА отмечают, что разработанный механизм является максимально прозрачным и исключает коррупционные риски, а процедура получения финансово-кредитной поддержки — простая и требует у предпринимателей минимум времени.

Участниками программы могут быть субъекты хозяйствования — резиденты Украины, зарегистрированные в городе Киеве, производственные мощности которых размещены полностью или частично на территории столицы или Киевской области, и которые подпадают под определение субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии с положениями Хозяйственного кодекса Украины, в частности:

субъекты малого предпринимательства — средняя численность работников за отчетный период (календарный год) не превышает 50 человек и годовой доход не превышает сумму, эквивалентную 10 млн евро.

субъекты среднего предприятия — средняя численность работников за отчетный период (календарный год) составляет от 50 до 250 человек и годовой доход составляет сумму от 10 до 50 млн евро.

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Сумма кредита не может превышать сумму в национальной валюте, эквивалентную 600 тысяч евро.

Максимальный срок предоставления финансово-кредитной поддержки не может превышать 6 лет.

Предоставление финансово-кредитной поддержки будет осуществляться по четко определенным критериям кредитного проекта.

Критерий 1. Регистрация и размещение производственных мощностей.

Заемщик зарегистрирован в Киеве, производственные мощности полностью или частично находятся на территории города столицы или Киевской области.

Критерий 2. Вид деятельности согласно КВЭД 2010.

Все виды деятельности (перерабатывающая промышленность, торговля, гостинично-ресторанный бизнес, строительство, телекоммуникации и так далее), кроме: производства алкоголя, табачных изделий, взрывчатых веществ, оружия, финансовой и страховой деятельности, программирование, азартных игр и тому подобное.

Критерий 3. Целевое назначение кредитов в рамках направлений основной деятельности заемщика в соответствии с КВЭД 2010.

Приобретение оборудования, оборудования и других основных средств производственного назначения.

Модернизация технологического процесса производства или основных средств (машин, оборудования и так далее) для расширения действующего или создания нового производства, снижение себестоимости;

Приобретение, строительство или реконструкцию помещений, необходимых для расширения действующего или создания нового производства.

Внедрение энергосберегающих проектов и проектов, направленных на уменьшение энергозатрат.

Внедрение "зеленых технологий" производства.

Пополнение оборотных средств (кредит только за счет банков-партнеров).

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Критерий 4. Собственный взнос заемщика.

Заемщик обязан профинансировать не менее 20% стоимости объекта кредитования.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем видеообращении отметил меры, которые принимает государство для облегчения жизни бизнеса и граждан.

Среди них — кредиты для малого и среднего бизнеса под 3-5%; миллиарды гривень, направленные на увеличение минимального пособия по безработице; программа социальной защиты семей физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й группы налогоплательщиков.

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