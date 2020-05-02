В Киеве запускают кредитную программу для малого и среднего бизнеса в условиях карантина

Для уменьшения негативного воздействия на малый и средний бизнес на период карантина на территории города Киева, городская власть возобновляет сотрудничество с Фондом развития предпринимательства.
Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), благодаря этому столичные предприниматели смогут получать финансирование на реализацию своих инвестиционных проектов на доступных условиях на уровне 13% годовых.
По информации КГГА, со стороны городских властей, в рамках проекта, на финансово-кредитную поддержку малого и среднего бизнеса в городском бюджете в 2020 году предусмотрено 7 млн грн. Главный распорядитель средств — Департамент промышленности и развития предпринимательства.
За счет этих денег для киевских предпринимателей будет компенсироваться 50% номинальной процентной ставки, установленной кредитным договором.
Таким образом, благодаря компенсации из городского бюджета, процентная ставка составит 6,5% для конечного заемщика. Преимуществом взаимодействия с Фондом развития предпринимательства является минимизация рисков, связанных с нестабильностью банковской системы.
Фонд обеспечивает отбор и мониторинг банков-партнеров, которые специализируются на обслуживании малых и средних предприятий, имеют надежное финансовое состояние — сообщили в КГГА.
На сегодняшний день банками-партнерами Фонда развития предпринимательства являются:
ПАО "ПроКредит Банк";
ПАО "Укргазбанк";
ПАО "Ощадбанк";
ПАО "БАНК Банк";
ПАО "Кредобанк".
В КГГА отмечают, что разработанный механизм является максимально прозрачным и исключает коррупционные риски, а процедура получения финансово-кредитной поддержки — простая и требует у предпринимателей минимум времени.
Участниками программы могут быть субъекты хозяйствования — резиденты Украины, зарегистрированные в городе Киеве, производственные мощности которых размещены полностью или частично на территории столицы или Киевской области, и которые подпадают под определение субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии с положениями Хозяйственного кодекса Украины, в частности:
субъекты малого предпринимательства — средняя численность работников за отчетный период (календарный год) не превышает 50 человек и годовой доход не превышает сумму, эквивалентную 10 млн евро.
субъекты среднего предприятия — средняя численность работников за отчетный период (календарный год) составляет от 50 до 250 человек и годовой доход составляет сумму от 10 до 50 млн евро.
Сумма кредита не может превышать сумму в национальной валюте, эквивалентную 600 тысяч евро.
Максимальный срок предоставления финансово-кредитной поддержки не может превышать 6 лет.
Предоставление финансово-кредитной поддержки будет осуществляться по четко определенным критериям кредитного проекта.
Критерий 1. Регистрация и размещение производственных мощностей.
Заемщик зарегистрирован в Киеве, производственные мощности полностью или частично находятся на территории города столицы или Киевской области.
Критерий 2. Вид деятельности согласно КВЭД 2010.
Все виды деятельности (перерабатывающая промышленность, торговля, гостинично-ресторанный бизнес, строительство, телекоммуникации и так далее), кроме: производства алкоголя, табачных изделий, взрывчатых веществ, оружия, финансовой и страховой деятельности, программирование, азартных игр и тому подобное.
Критерий 3. Целевое назначение кредитов в рамках направлений основной деятельности заемщика в соответствии с КВЭД 2010.
Приобретение оборудования, оборудования и других основных средств производственного назначения.
Модернизация технологического процесса производства или основных средств (машин, оборудования и так далее) для расширения действующего или создания нового производства, снижение себестоимости;
Приобретение, строительство или реконструкцию помещений, необходимых для расширения действующего или создания нового производства.
Внедрение энергосберегающих проектов и проектов, направленных на уменьшение энергозатрат.
Внедрение "зеленых технологий" производства.
Пополнение оборотных средств (кредит только за счет банков-партнеров).
Критерий 4. Собственный взнос заемщика.
Заемщик обязан профинансировать не менее 20% стоимости объекта кредитования.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем видеообращении отметил меры, которые принимает государство для облегчения жизни бизнеса и граждан.
Среди них — кредиты для малого и среднего бизнеса под 3-5%; миллиарды гривень, направленные на увеличение минимального пособия по безработице; программа социальной защиты семей физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й группы налогоплательщиков.