Политика и экономика 1 час назад

Зеленский рассказал о поддержке бизнеса во время карантина (ВИДЕО)

Президент в своем видеообращении отметил меры, которые принимает государство для облегчения жизни бизнеса и граждан

Зеленский рассказал о поддержке бизнеса во время карантина (ВИДЕО) Зеленский рассказал о поддержке бизнеса во время карантина (ВИДЕО)
Владимир Зеленский. Фото: LIGA.net

Кредиты для малого и среднего бизнеса под 3-5%; миллиарды гривень, направленные на увеличение минимального пособия по безработице; программа социальной защиты семей физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й группы налогоплательщиков.

Такие меры принимает государство для облегчения жизни бизнеса и граждан. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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"Во-первых, это программа кредитов для малого с среднего бизнеса под 3 — 5%. Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, поэтому, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство. Всего на эту программу запланировано до 30 млрд грн", — сообщил президент.

По словам Зеленского, государство также позаботилось для безработных граждан, а также для работодателей, которые из-за карантина прекратили свою работу.

"Дополнительно 6 млрд грн направлено на увеличение помощи по безработице, а также на помощь работодателям, которые из-за коронавируса остановили свою деятельность. Они смогут получить от государства компенсацию на выплату зарплат своим сотрудникам", — отметил глава государства.

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Напомним, в конце марта стало известно, что количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн человек, до 2-2,2 млн человек.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что сейчас в процессе запуска находится социальная программа защиты семей.

"Если вы физлицо-предприниматель І или ІІ  группы налогоплательщиков, вы сможете получить помощь на ребенка в возрасте до 10 лет. После согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 тысяч семей физлиц-предпринимателей смогут получить такую помощь. Размер выплаты — около 2 тысяч грн. Программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены", — рассказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, 17 марта Верховная Рада Украины одобрила проект закона о поддержке налогоплательщиков на период карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Перед этим Национальный банк Украины разослал украинским банкам письмо с рекомендациями по работе с заемщиками во время карантина, в котором, в частности, разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках "кредитных каникул".

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