Дело техники: аграрии делают ставку на производительные и интеллектуальные машины

Тотальная модернизация

Одной из главных движущих сил рынка сельхозтехники стало стремление аграриев повысить рентабельность своего бизнеса. Поэтому хозяйства приобретают современную и производительную технику, и в основном у импортеров. Свыше 70% "технических" расходов аграриев приходится на зарубежные машины. Только за 11 месяцев 2019 года было импортировано техники для аграриев на $1,17 млрд. Почти половина этой суммы пришлась на трактора — $0,57 млрд. Весьма активно аграрии пополняют свой парк также импортными зерноуборочными комбайнами и севалками. Импортеры ввезли такой продукции за неполный 2019 год на $160 млн и $103 млн соответственно и продолжают завоевывать симпатии и кошельки украинцев.

Но если в сегменте оборудования для обработки грунта определенную конкуренцию импорту отечественные производители все-таки создают, то по тракторам у аграриев альтернативы практически нет. А с зарубежными производителями диджитализированных зерноуборочных комбайнов в Украине конкурировать вообще некому: те 2 тыс. дорогостоящих комбайнов, растаможенных в прошлом году, уже через несколько месяцев выйдут на уборочную.

Стратегическим ориентиром для дальнейшей модернизации технической базы аграриев могут служить аналогичные показатели европейских стран, где обеспеченность сельского хозяйства средствами производства в разы превосходит уровень Украины. В частности, в Германии на 1 га сельхозугодий в среднем приходится, по расчетам ученых, в 9 раз больше машин и оборудования, чем в нашей стране. В денежном выражении отставание еще более разительное: в 20 раз по сравнению с Польшей и в 33 раза — с Францией.

Отраслевой интеллект

Отечественным аграриям современная техника вполне доступна. Многие серийные модели появляются в Украине вскоре после их мировых премьер, а некоторые новинки приходят даже раньше, чем в соседние страны.

Одним из перспективных направлений развития сельхозтехники является внедрение интеллектуальных технологий и систем точного земледелия. Немало таких решений уже работают на украинских полях. Поток новых предложений впечатляет.

Новейший комбайн с безрулевым управлением Fendt IDEAL 10Т уже в каталогах для украинских покупателей. Интеллектуальный комплект автоматического вождения ATU300 от John Deere тоже доступен нашим аграриям. Появился в Украине и новейший трактор Fendt 942 Vario с интеллектуальным управлением. Опрыскиватель Massey Ferguson 9300 с опциями телеметрии и системой автоматического вождения вообще начал свой путь по Восточной Европе из Киева. В конце прошлого года в столице Украины была представлена система контроля точного посева SeedEye от Vaderstad с интеллектуальным управлением через iPad. На очереди весенние презентации очередных интеллектуальных и производительных систем.

"Мы видим смещение акцента в сторону приобретения высокотехнологических продуктов, которые действительно оказывают существенное влияние на бизнес аграриев", — констатирует генеральный директор Amazone-Ukraine Дмитрий Давыденко, уточняя, что на его предприятии акцент смещается на распределители удобрений с электронным управлением вместо стандартной механики.

"Рост продаж наблюдался в сегментах наших машин, совмещающих две и более операций за один проход, таких как глубокорыхлитель с внесением удобрений Digger Fert+Compact, сеялка Falcon PRO Fert+. Несущий бункер Falcon HW на два вида удобрений, только представленный в Ганновере, уже нашел владельцев в Украине", — рассказывает координатор чешской компании Farmet в Украине и Молдове Олег Приходько.

Служебный вопрос

Из других факторов, которые могут оказать существенное влияние на отечественный рынок сельхозтехники в 2020 году, эксперты выделяют открытие рынка земли и господдержку покупателям сельхозтехники.

Предстоящая земельная реформа, по мнению экспертов, вряд ли несет серьезную угрозу рынку техники в долгосрочной перспективе. "Общаясь с аграриями, я не встречал особенной тревоги и желания отказаться от инвестиций. Закон об аренде земли действует. Опасения насчет растаскивания полей по кусочкам преувеличены", — говорит координатор Farmet в Украине. Но на первых порах реформы поставщики техники могут недосчитаться денег аграриев. "Предполагаемое открытие рынка земли уже негативно влияет на рынок сельхозтехники. У аграриев нет понимания ситуации. Это подразумевает сокращение инвестиций в другие направления, одним из которых и является техника", — считает Дмитрий Давыденко из Amazone-Ukraine.

Программа господдержки сельхозпроизводителей не стала определяющей ни для сельского хозяйства, ни для машиностроения, так как размер финансовой помощи для приобретения отечественной сельхозтехники и оборудования очень мал. Бюджетные 640 млн грн — это лишь 8% от объема производства сельхозтехники в Украине за прошлый год.

Для "железного" рынка в целом господдержка оказалась и вовсе мизерной: она эквивалентна 2% совокупного объема рынка сельхозмашин и оборудования. Дотационные $26 млн утонули в общерыночных $1,55 млрд. "Государственная поддержка не имела особого влияния на рост (падение) продаж машин", — утверждает Олег Приходько, представляющий чешского производителя в Украине.

Даже если Минэкономики добьется увеличения госпомощи на 2020 год по этой статье бюджета до 1 млрд грн, эффективность такой программы, по оценкам экономистов, останется на прежнем уровне.