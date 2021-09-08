На украинский рынок заходит новый бренд китайских тракторов (ФОТО)

7 сентября на выставке "АГРО-Винница" состоялась всеукраинская премьера нового бренда китайских тракторов Changfa.

Как сообщает "АгроПравда", сельхозтехнику презентовала компания АГСОЛКО. Мощность тракторов составляет 16 и 200 лошадиных сил.

"Это современные комфортные тракторы по взвешенной цене, обеспечены официальной гарантией и профессиональным сервисом на уровне премиальных брендов", — рассказали в компании.

Производит широкую линейку тракторов под брендом Changfa один из ведущих китайских производителей тракторов — Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Company.

Тракторы Changfa, которые входят в тройку лидеров вместе с YTO в сегменте мощных тракторов, экспортируются в различные уголки мира, в том числе Африку, Южную и Северную Америку, Европу, в частности и в Украину.

По информации издания, на рынок Украины выводится современная генерация тракторов Changfa Stage IV, которые в дополнение к проверенной временем надежности и эффективности имеют существенно обновленный дизайн и улучшенную эргономику салона для обеспечения комфорта и удобства оператора.

Основными характеристиками тракторов Changfa являются следующие:

– все тракторы оснащены 6-цилиндровыми двигателями Yuchai с электронным управлением Commor Rail и системой управления мощностью;

– тракторы оснащены механическими реверсивными трансмиссиями 32х32 с ходоуменьшителем с синхронизацией переключения передач, а также сцеплением LUK;

– тракторы имеют раздельную гидравлическую систему;

– использование 3-точечной навески категории 3 и 3N (в зависимости от модели) с электронной системой управления Rexroth BOSCH обеспечивает удобство работы, точность настройки параметров работы навесного оборудования;

– грузоподъемность навески составляет 4 500 кг для модели H1604A и 5 800 кг для H1804L/H2004L / H1804L;

– операционный вес тракторов составляет 6 570 кг для модели Н1604А и 7 800 кг для моделей (H1804L/H2004L/H2204L). В сочетании с эффективным двигателем и трансмиссией это дает возможность лучше реализовать тяговое усилие;

– новая комфортабельная кабина тракторов Changfa Stage IV может похвастаться шумоизоляцией на уровне европейских тракторов (уровень шумности составляет всего 73dB, как в AGCO);

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– климатическая установка оснащена отопителем и кондиционером, рулевая колонка, регулируемая в двух плоскостях, комфортное амортизированное сиденье, люк, подстаканники и места для хранения документации и личных вещей обеспечивают комфорт оператора;

– тракторы в заводской комплектации поставляются с монитором и камерой заднего обзора;

– гарантия на тракторы Changfa составляет 2 года или 1 тысячу моточасов.

Ранее сообщалось, что год назад в Украине на треть сократились объемы закупки отечественных тракторов и комбайнов из-за отсутствия обещанных правительством субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники.

Напомним, Ощадбанк в рамках государственных программ поддержки агропромышленного комплекса выплатил клиентам 168 млн грн за приобретенную отечественную технику и оборудование.