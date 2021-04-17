В Донецкой области во время полевых работ подорвался трактор

Возле села Гнутово Донецкой области во время полевых работ трактор марки "Беларусь" наехал на неустановленное взрывное устройство, в результате чего водитель получил ранения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ЧП произошло 15 апреля около 17:20.

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"Досудебным расследованием установлено, что… 51-летний житель села Саханка при выполнении сельскохозяйственных работ на поле возле села Гнутово наехал трактором марки "Беларусь" на неустановленное взрывное устройство. Мужчина с легкими телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

В данный момент продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства указанного события и лица, причастные к совершению преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в сентябре 2019 года в селе Красная Заря, что находится на неподконтрольной украинской власти части Луганской области, произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали 5 детей.