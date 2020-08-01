В Украине упали объемы закупок тракторов и комбайнов

В Украине на треть сократились объемы закупки отечественных тракторов и комбайнов из-за отсутствия обещанных правительством субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, сообщает agronews.ua.

По информации издания, несоблюдение правительством своих обещаний о предоставлении субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства привело к снижению объемов закупки основных отраслевых машин — тракторов и комбайнов.

Как отметил генеральный директор "Техноторг-Дон" Евгений Березовский, сельскохозяйственная техника практически не продается, потому что теперь аграрии ждут обещанной компенсации.

"Он (аграрий — Delo.ua) привык, что если ты хочешь приобрести продукцию производства ХТЗ, то будет назначена компенсация. А так как ее нет, он говорит: "Я подожду, пока будет". Поэтому ситуация вызвала падение объемов закупки и, соответственно, объемов производства. В этом году падение составило 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", — рассказал Березовский.

Напомним, Ощадбанк в рамках государственных программ поддержки агропромышленного комплекса выплатил клиентам 168 млн грн за приобретенную отечественную технику и оборудование.

Ранее Delo.ua сообщало, что правительство радикально меняет систему дотаций аграрной отрасли и уменьшает ее объем. В проекте Государственного бюджета на 2020 год на поддержку агросектора заложена сумма в объеме 73% от текущего агробюджета: 4,4 млрд грн против 6,1 млрд грн в 2019 году.

При этом., вся эта сумма сконцентрирована в мононаправлении — компенсации процентных ставок по кредитам — в первую очередь на приобретение земельных участков в рамках будущего рынка земли.