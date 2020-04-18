Увеличение импорта зарубежной сельхозтехники угрожает экономике Украины — эксперт

Изношенность сельхозтехники отечественных аграрных предприятий составляет, по разным подсчетам, от 50% до 80%, что делает Украину очень привлекательным рынком для зарубежных производителей.

Такое мнение высказал заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики", доктор экономических наук Александр Захарчук, сообщает пресс-служба учреждения.

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По словам Захарчука, рекордный объем импорта сельхозтехники — $1,342 млрд — был зафиксирован в 2008 году, когда в Украине стабильно развивалась экономика и были более доступны заемные средства.

Второй по объемам результат — $1,144 млрд — зафиксирован в 2017 году в условиях определенной стабилизации экономики после временной потери части территорий и военных действий.

"Объемы импорта агротехники в 2019 году на сумму $769,2 млн значительно меньше, чем достигнутые рекордные показатели, что свидетельствует о низкой покупательной способности сельхозтоваропроизводителей, особенно малых и средних размеров", — отметил Захарчук.

В то же время, по его мнению, в Украину все увереннее приходят страны — ведущие производители тракторов и другой сельскохозяйственной техники: США, Китай, Великобритания, а также страны Евросоюза — Германия, Франция и Нидерланды. Также заметное место в обеспеченности техникой занимают Польша и Беларусь.

Больше всего сельскохозяйственной техники Украина ввозит из Германии. Объемы поставок из этой страны новой и подержанной техники составили в 2019 году $243,4 млн, что обеспечило Германии долю в 31,6% в отечественном импорте агротехники.

Второе место в ТОП-7 экспортеров техники для сельского хозяйства в Украине занимают США — $159 млн (20,6%).

На третьем месте в рейтинге основных поставщиков этого вида продукции — Польша. В прошлом году отечественные аграрии закупили в этой стране сельхозтехники на сумму $80,3 млн (10,4%).

Одинаковое количество — по 9% — в отечественном импорте агротехники имеют Нидерланды ($69,7 млн) и Китай ($69,1 млн). Поставки сельхозмашин и оборудования из Франции составили в 2019 г. $58,1 млн (7,5%), из Беларуси — $49,8 млн (6,5%).

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В целом в отечественном импорте преобладает сельскохозяйственная техника североамериканского происхождения — John Deere, Case, New Holland, Massey Ferguson, Challenger, Versatиle. Также на украинском рынке представлены и европейские производители — Claas, Deutz-Fahr.

Эксперт отметил, что настойчивую политику по вхождению на украинский рынок проводит Китай. Цена китайской техники на 15-20% ниже даже цен на отечественную технику. Поскольку они производят прежде всего тракторы малой мощности, то есть мини-тракторы, их продукция является чрезвычайно привлекательной для отечественных хозяйств населения, фермерских хозяйств и других форм хозяйствования малых и средних размеров.

"Усиление позиций зарубежных стран на отечественном рынке техники для сельского хозяйства несет в себе угрозу национальной экономике. Ведь в последние годы зависимость украинских аграриев от импортируемой техники достигала от 80 до 90%", — добавил Захарчук.

Критическая импортозависимость Украины в этой сфере способствует значительному оттоку валюты из страны, потере позиций продукции отечественных машиностроителей на иностранных рынках, миграции квалифицированной рабочей силы за границу и подрыву экономики в целом, констатировал ученый.

"В случае прекращения импорта техники или его ограничения, вероятность которого подтвердила практика борьбы с коронавирусом COVID-19, зарубежная техника не сможет удовлетворить потребности отечественного агросектора, что приведет к сокращению объемов сельскохозяйственного производства", — резюмировал Захарчук.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что украинский производитель сельхозтехники "Завод Кобзаренко" готовит к отправке в Австралию первый тюковоз ПТ-24 и зерно-упаковочную машину для автомобилей ЗПМА.

Ранее сообщалось, что "Завод Кобзаренко" строит завод в городе Белхатув (Польша). В проект уже инвестировано 5 млн евро. Запуск в эксплуатацию нового предприятия планируется до конца 2019 года.