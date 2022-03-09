Мінагрополітики скасувало реєстрацію сільгосптехніки на період воєнного стану

Міністерство аграрної політики та продовольства дозволило до закінчення військового стану в Україні експлуатацію сільськогосподарської техніки без її реєстрації.

Як повідомляє прес-служба міністерства, відповідний наказ 8 березня підписав голова Мінагрополітики Роман Лещенко.

За інформацією відомства, тимчасово дозволено експлуатацію без реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних та меліоративних машин, а також інших с/г машин та їх складових вітчизняного та іноземного виробництва.

"Після закінчення військового стану на всій території України або в її окремих місцевостях власники будуть зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) машину протягом 90 днів", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Міністерство економіки України розширило список вітчизняної сільгосптехніки, 25% від вартості якої відшкодовує держава. До переліку додали 235 найменувань с/г техніки.

Раніше повідомлялося, що в Україні майже на рік обмежено купівлю/продаж та реєстрацію нових зразків сільськогосподарських тракторів, які не отримали відповідні сертифікати затвердження.

Експерти вважають, що це сталося через прийняття наказу Мінекономіки, згідно з яким скасовується призначення органів оцінки відповідності, які видають сертифікати затвердження.