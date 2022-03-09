- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
Мінагрополітики скасувало реєстрацію сільгосптехніки на період воєнного стану
Міністерство аграрної політики та продовольства дозволило до закінчення військового стану в Україні експлуатацію сільськогосподарської техніки без її реєстрації.
Як повідомляє прес-служба міністерства, відповідний наказ 8 березня підписав голова Мінагрополітики Роман Лещенко.
За інформацією відомства, тимчасово дозволено експлуатацію без реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних та меліоративних машин, а також інших с/г машин та їх складових вітчизняного та іноземного виробництва.
"Після закінчення військового стану на всій території України або в її окремих місцевостях власники будуть зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) машину протягом 90 днів", – додали у міністерстві.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, наприкінці 2021 року Міністерство економіки України розширило список вітчизняної сільгосптехніки, 25% від вартості якої відшкодовує держава. До переліку додали 235 найменувань с/г техніки.
Раніше повідомлялося, що в Україні майже на рік обмежено купівлю/продаж та реєстрацію нових зразків сільськогосподарських тракторів, які не отримали відповідні сертифікати затвердження.
Експерти вважають, що це сталося через прийняття наказу Мінекономіки, згідно з яким скасовується призначення органів оцінки відповідності, які видають сертифікати затвердження.