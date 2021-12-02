Дотации за сельхозтехнику: Минэкономики расширило список до 17 тысяч наименований

Министерство экономики Украины расширило список отечественной сельхозтехники, 25% стоимости которой возмещает государство. В перечень добавили 235 наименований с/х техники.

Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Минэкономики. Министр экономики Украины Юлия Свириденко объяснила, что в обновленный перечень включено 209 предприятий, номенклатура их продукции увеличилась на 235 единиц с/х техники – до 17 041 наименований.

"Мы продолжаем расширять инструменты поддержки национального производителя. Это хороший стимул для отечественных производителей – реализовать свою продукцию и увеличить доходы, а фермерам – обновить свой парк сельхозтехники, ведь правительство компенсирует 25% ее стоимости", – считает Свириденко.

В перечень добавили: посевные комплексы, агрегаты и аппликаторы для внесения жидких минеральных удобрений, зерноочистительные сепараторы, технологическое оборудование для комбикормовых заводов и элеваторных комплексов, оборудование для химической защиты растений, оросительное, ирригационное и насосное оборудование, зерносушилки, почвообрабатывающую технику, оборудование для содержания КРС и свиней и т.д.

В Минэкономики добавили, что в госбюджете на 2021 год заложено 1 млрд грн на компенсацию аграриям стоимости сельхозтехники.

С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года в рамках этой программы более 7 тысяч сельхозпроизводителей купили более 12 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования украинского производства на общую сумму почти 4 млрд грн (без НДС). Из этой суммы государство вернуло аграриям 991,350 млн грн.

В то же время "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) сообщает, что в Украине почти на год ограничили покупку/продажу и регистрацию новых образцов сельскохозяйственных тракторов, которые не получили соответствующие сертификаты утверждения. Поэтому украинские сельхозпроизводители остались без новых тракторов.

Несмотря на некоторые трудности, украинские аграрии продолжают получать большие объемы урожая. Накануне Украина вышла на рекорд по экспорту ячменя. В августе 2021/22 маркетингового года украинские экспортеры отгрузили на внешние рынки 1,7 млн тонн ячменя, что на 56% выше июльских отгрузок и на 30% от августа 2020/21 МГ.