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АПК 4 минуты назад

Украина вышла на рекорд по экспорту ячменя: кто главные покупатели

С начала сезона Украина экспортировала 2,8 млн т, что является абсолютный рекордом для данного периода

Фото: ukragroconsult.com Фото: ukragroconsult.com
Фото: ukragroconsult.com

Украина в августе 2021/22 маркетингового года экспортировала 1,7 млн т ячменя, что на 56% выше июльских отгрузок и на 30% от августа 2020/21 МГ.

Об этом сообщают аналитики "УкрАгроКонсалт".

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Указано, что с начала сезона Украина экспортировала 2,8 млн т, что является абсолютный рекордом для данного периода.

При этом основным покупателем украинского ячменя остается Китай, который нарастил объемы импорта на 24%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место по закупке украинского ячменя занимает Турция. За 2 месяца сезона в направлении Турции было экспортировано свыше 366 тысяч т украинского ячменя (для сравнения за весь прошлый сезон было всего 23 тысячи тонн).

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Также нарастили объемы закупок по сравнению с прошлым сезоном: Тунис (+41%), Иордания (+12%), Марокко (в 5 раз), Ливан (в 8 раз), Алжир (в 3 раза).

В свою очередь сократили объемы импорта Саудовская Аравия, Ливия и Израиль.

Ранее сообщалось, что украинские аграрии уже собрали 45,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 10,4 млн гектаров земли, что является рекордным показателем.

Также аналитики прогнозировали в 2021 году в Украине самый высокий за всю историю урожай пшеницы.

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