Україна цього року збере 70% від торішнього врожаю, — ВП

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що ціль України цього року зібрати не менше 70% від торішнього врожаю. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Наша мета – зберегти врожай наступного року як мінімум на рівні 70% цього року, незважаючи на ситуацію", — сказав Шурма під час телемарафону 19 березня.

З його слів, для цього Україна запустила комплексну програму підтримки посівної, включаючи пільгове фінансування аграріїв.

Шурма також додав, що запасів пшениці, олії, кукурудзи та інших базових продуктів на складах достатньо на 3-5 років.

Нагадаємо, 2021 року в Україні зібрано максимальний в історії країни врожай: зернових та зернобобових – понад 84 млн тонн, олійних культур – 22,6 млн тонн.

Нагадаємо також, що, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства, Україна виробляє сільгосппродукції у 5 разів більше, ніж її внутрішнє споживання.