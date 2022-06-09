- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
ЄС запустив платформу для налагодження контактів з українськими експортерами: які галузі в пріорітеті
Європейська комісія 7 червня офіційно запустила платформу Україна - ЄС для зв'язків з бізнесом (EU-Ukraine business matchmaking platform), повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Платформа спрямована на підтримку українського експорту, встановленню контактів між європейським бізнесом, який пропонує транспортні послуги та/або можливість зберігання товарів, та українськими компаніями/трейдерами, а також дає можливість знаходити логістичних партнерів для експорту своєї продукції до держав-членів ЄС та третіх країн.
Зацікавлені сторони можуть безкоштовно зареєструватися на сайті, публікувати свої профілі і шукати відповідних ділових партнерів та можливості реалізації своїх експортних пропозицій.
Платформа зосереджена на таких секторах:
- логістика: збут, закупівля, транспорт, зберігання, перевалка;
- виробництво та переробка: сільське господарство та продукти харчування, сировина;
- експорт та імпорт сільськогосподарської продукції: пшениці, кукурудзи, ячменю, соняшнику, цукрових буряків, бобових, плодоовочевих;
- експорт та імпорт харчових продуктів: рослинної олії, м'яса, молочних продуктів, цукру, борошна, напоїв, хлібобулочних та кондитерських виробів;
- експорт та імпорт сировини: деталей для агротехніки, металу, деревини, мінеральних добрив, бензину, дизельного палива.
Ця платформа доповнює дві інші, створені за підтримки Європейської комісії для пошуку бізнес-партнерів та подолання проблем, викликаних війною, - Enterprise Europe Network та EU Clusters Support Ukraine.
Нагадаємо, що у цьому році Україна, що до повномасштабної війни з Росією була одним з найбільших експортерів зерна, стикнулася з неможливістю постачання його, а також іншої продукції традиційним морським шляхом через українські порти, намагаючись зараз налагодити експорт альтернативними шляхами, зокрема залізницею та через порти інших країн з доставкою туди продукції залізницею.
Джерело фото: ua.depositphotos.com