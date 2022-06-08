Зеленський та Шольц обговорили забезпечення експорту зерна з України

Президент України Володимир Зеленський 8 червня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Серед іншого, сторони обговорили забезпечення експорту зерна з України.

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Про це повідомляє прес-служба уряду Німеччини.

Канцлер поінформував президента України про його останню телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом Франції Еммануелем Макроном 28 травня.

Також сторони обговорили поточну воєнно-гуманітарну ситуацію в Україні. Вони зійшлися на думці, що треба зробити все, щоб забезпечити експорт зерна з України, особливо морем.

Крім цього, федеральний канцлер і президент України продовжують обмін думками щодо можливостей подальшої підтримки України та домовилися залишатися у тісному контакті.

Нагадаємо, що Німеччина заявила про те, що поставить Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T та підводні човни.

Зокрема канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина допомагає Україні більше, ніж "майже хтось інший". За його словами, країна є одним із головних прихильників України у військовому відношенні.