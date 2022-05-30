Німеччина внесе зміни до конституції, щоб створити оборонний фонд у розмірі $110 млрд

Влада Німеччини вирішила внести поправки до конституції країни, щоб дозволити створення спеціального кредитного оборонного фонду у розмірі 100 мільярдів євро (107,35 мільярда доларів).

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Про це повідомило міністерство фінансів Німеччини, передає Reuters.

Таке рішення виникло після вторгнення російської армії до України. Під кінець травня правоцентристська опозиція Німеччини та коаліція з лівоцентристськими соціал-демократами (СДПН), зеленими та вільними демократами (СвДП) досягли необхідної більшості у дві третини голосів, щоб звільнити фонд оборони від конституційних обмежень.

Майже 110 мільярдів доларів буде використано протягом кількох років для збільшення регулярного оборонного бюджету Німеччини. Це також дозволить країні виконати завдання НАТО щодо щорічного витрачання 2% своєї економіки на оборону.

Зазначимо, що загалом світові витрати на військовий комплекс уперше перевищили $2 трлн. Найбільші витрати на військовий комплекс США. Минулого року на збройні сили витрачено $801 млрд.