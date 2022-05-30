Германия внесет изменения в конституцию, чтобы создать оборонный фонд в размере $110 млрд

Власти Германии решили внести поправки в конституцию страны, чтобы разрешить создание специального кредитного оборонного фонда в размере 100 миллиардов евро (107,35 миллиарда долларов).

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Об этом сообщило министерство финансов Германии, передает Reuters.

Такое решение возникло после вторжения российской армии в Украину. Под конец мая правоцентристская оппозиция Германии и коалиция с левоцентристскими социал-демократами (СДПГ), зелеными и свободными демократами (СвДП) достигли необходимого большинства в две трети голосов, чтобы освободить фонд обороны от конституционных ограничений.

Почти 110 миллиардов долларов будут использованы в течение нескольких лет для увеличения регулярного оборонного бюджета Германии. Это также позволит стране выполнить задачу НАТО по ежегодному расходованию 2% своей экономики на оборону.

Отметим, что в целом мировые расходы на военный комплекс впервые превысили $2 трлн. Наибольшие расходы на военный комплекс у США. В прошлом году на вооруженные силы израсходовано $801 млрд.