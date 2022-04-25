Мировые расходы на военный комплекс впервые превысили $2 трлн

Наибольшие расходы на военный комплекс у США. В прошлом году на вооруженные силы израсходовано $801 млрд.

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Мировые расходы на военный комплекс впервые превысили рекордные $2 трлн. Так, в 2021 году бюджет военного комплекса вырос на 0,7%. Об этом сообщает Bloomberg.

Рост военных расходов начался после 2014 года, когда РФ напала на Украину, аннексировала украинский Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После периода снижения военных расходов с 2011 по 2014 год расходы увеличивались 7 лет подряд. Теперь после полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские правительства планируют еще больше нарастить оборонные расходы. Рост расходов в мире обусловлен прежде всего высокими издержками в Европе.

Европейские расходы в 2021 году составили 20% мировых расходов, а оборонный бюджет Китая, второй по величине в мире, оценивается в 14%.

Наибольшие расходы у США – в прошлом году на вооруженные силы израсходовано $801 млрд. За последнее десятилетие военные расходы США составили 39% мировых расходов.

При этом закупки оружия в стране сократились, так как больше денег было направлено на военные исследования и разработки. Это свидетельствует о том, что Штаты сосредотачиваются на разработках оружия следующего поколения.

Уже есть первые признаки сосредоточения оборонных бюджетов на модернизации систем вооружения. Это ставит страны перед выбором: обеспечить быстрое наращивание вооружения и покупать готовое оборудование у других стран или использовать более долгосрочный подход и увеличить финансирование внутреннего военно-промышленного комплекса.

Напомним, что американские министры пообещали новую помощь в размере $713 млн правительству Зеленского и странам региона, где вторжение России вызвало опасения дальнейшей агрессии со стороны Москвы.