Світові витрати на військовий комплекс уперше перевищили $2 трлн

Найбільші витрати на військовий комплекс у США. Минулого року на збройні сили витрачено $801 млрд.

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Світові витрати на військовий комплекс уперше перевищили рекордні $2 трлн. Так, 2021 року бюджет військового комплексу зріс на 0,7%. Про це повідомляє Bloomberg.

Зростання військових витрат почалося після 2014 року, коли РФ напала на Україну, анексувала український Крим та окупувала частину Донецької та Луганської областей.

Після періоду зниження військових витрат з 2011 до 2014 року витрати збільшувалися 7 років поспіль. Тепер після повномасштабного вторгнення РФ до України європейські уряди планують ще більше наростити оборонні витрати. Зростання витрат у світі обумовлено насамперед високими витратами у Європі.

Європейські витрати у 2021 році становили 20% світових витрат, а оборонний бюджет Китаю, другий за величиною у світі, оцінюється у 14%.

Найбільші витрати у США – минулого року на збройні сили витрачено $801 млрд. За останнє десятиліття військові витрати США становили 39% світових витрат.

При цьому закупівля зброї в країні скоротилася, оскільки більше грошей було спрямовано на військові дослідження та розробки. Це свідчить, що Штати зосереджуються на розробках зброї наступного покоління.

Вже є перші ознаки зосередження оборонних бюджетів модернізації систем озброєння. Це ставить країни перед вибором: забезпечити швидке нарощування озброєння та купувати готове обладнання в інших країнах або використовувати довгостроковий підхід та збільшити фінансування внутрішнього військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, що американські міністри пообіцяли нову допомогу у розмірі $713 млн уряду Зеленського та країнам регіону, де вторгнення Росії викликало побоювання подальшої агресії з боку Москви.