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Зеленский и Шольц обсудили обеспечение экспорта зерна из Украины

Германия, Украина, Шольц, Зеленский, президент, концлер Германии

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Среди прочего, стороны обсудили обеспечение экспорта зерна из Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.  

Канцлер проинформировал президента Украины о его последнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 мая.

Также стороны обсудили текущую военно-гуманитарную ситуацию в Украине. Они сошлись во мнении, что нужно сделать все, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, особенно по морю. 

Кроме этого, федеральный канцлер и президент Украины продолжают обмен мнениями о возможностях дальнейшей поддержки Украины и договорились оставаться в тесном контакте. 

Напомним, что Германия заявила о том, что поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T и подводные лодки

В частности, канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия помогает Украине больше, чем "почти кто-либо другой". По его словам, страна является одним из главных сторонников Украины в военном отношении.

Автор:
Анастасия Дедковская