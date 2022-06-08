Зеленский и Шольц обсудили обеспечение экспорта зерна из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Среди прочего, стороны обсудили обеспечение экспорта зерна из Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Канцлер проинформировал президента Украины о его последнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 мая.

Также стороны обсудили текущую военно-гуманитарную ситуацию в Украине. Они сошлись во мнении, что нужно сделать все, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, особенно по морю.

Кроме этого, федеральный канцлер и президент Украины продолжают обмен мнениями о возможностях дальнейшей поддержки Украины и договорились оставаться в тесном контакте.

Напомним, что Германия заявила о том, что поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T и подводные лодки.

В частности, канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия помогает Украине больше, чем "почти кто-либо другой". По его словам, страна является одним из главных сторонников Украины в военном отношении.