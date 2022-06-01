Німеччина поставить Україні системи ППО – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина поставить Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Як передає dw, під час виступу в Бундестазі німецький лідер зазначив, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації".

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Шольц також повідомив, що Німеччина пообіцяла надати Україні радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Крім того, Шольц сказав, що Берлін направить Україні у тісній співпраці зі США реактивні системи залпового вогню, проте вони не можуть бути використані для обстрілів російської території.

Водночас, за інформацією видання Bild, використовувати системи IRIS-T, здатні збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники та протирадіолокаційні ракети, Україна повноцінно зможе лише з листопада.

Нагадаємо також, що нещодавно Україна отримала від Німеччини 2450 ручних протитанкових гранатометів, 600 протитанкових мін спрямованої дії та 3000 протитанкових мін.

При цьому, виступаючи у німецькому парламенті 19 травня, Шольц виступив на підтримку постачання важкого озброєння Україні. Бундестаг же ще 28 квітня виступив за всебічну підтримку України у її війні проти російської агресії, у тому числі допустивши постачання з цією метою важкого озброєння з Німеччини.

За тиждень до того Шольц повідомив, що Німеччина замість прямих постачань важкого озброєння Україні передасть сучасні танки країнам Східної Європи, а ті відправлять Україні своє озброєння часів СРСР, оскільки українські солдати вміють із ним поводитися і його можна доставити без зволікань.

Він заявляв, що його країна відмовляє Україні у передачі важкого озброєння, оскільки бачить загрозу провокування вторгнення Росії на територію країн НАТО.

Зазначимо також, що на тлі такої позиції німецького канцлера ставлення до нього українців різко погіршилося: наприкінці квітня, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", до нього "швидше негативно" ставилося вже 54% респондентів.