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Парламент Німеччини схвалив надання Україні важкого озброєння

Бундестаг на засіданні 28 квітня виступив за всебічну підтримку України у її війні проти російської агресії, зокрема допустивши постачання для цієї мети важкого озброєння з Німеччини, повідомляється на сайті німецького парламенту.

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За таку пропозицію коаліційних фракцій Соціал-демократичної партії Німеччини, "Альянсу 90/Зелених" та Вільної демократичної партії, а також найбільшої опозиційної фракції - Християнсько-демократичного союзу Німеччини - проголосувало 586 депутатів із 693 присутніх. Ще 100 висловилися "проти", а семеро утрималися.

Документ під назвою "Захист миру та свободи в Європі - Всебічна підтримка України" дозволяє німецькому федеральному уряду постачати через Німеччину ефективні, зокрема важкі, озброєння та складні системи в Україну. Експорт озброєнь обговорюватиметься у тісній співпраці з партнерами по НАТО.

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