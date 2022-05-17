ЗСУ отримали від Німеччини 2450 одноразових протитанкових гранатометів RGW 90 та 4600 протитанкових мін

Німеччина передала Україні партію зброї для боротьби із російською армією.

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Так, за останні два тижні в Україну прибули та розподілені за підрозділами української армії 2450 ручних протитанкових рушниць RGW 90, 1600 протитанкових мін спрямованої дії DM22 та 3000 протитанкових мін DM31. Про це повідомляє Spiegel.

Україна замовила та сплатила протитанкову зброю RGW-90, безпосередньо у німецького виробника. Тим часом протитанкові міни, мабуть, надходять із німецьких складів Бундесвер.

Список постачання німецьких озброєнь розширюється за рахунок наступного траншу. Берлін поставив в Україну здебільшого протитанкові засоби, бронетехніку, мільйони набоїв різного калібру та вибухівку. У списках постачання також значаться 15 одиниць протибункерної зброї, так званих бункерних кулаків або дистанційних детонаторів для вибухових пристроїв.

Проте поки що постачання важкого озброєння ще не розпочалося.

Бундесвер уже навчає українських солдатів на Panzerhaubitze 2000. Проте не раніше липня очікується, що сім сучасних артилерійських систем, які Німеччина пообіцяла Києву, будуть передислоковані. Постачання анонсованих зенітних танків "Гепард" також затягується, тому що боєприпаси для системи, яких зараз мало, доводиться шукати по всьому світу.

Нагадаємо, що за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, для швидкого закінчення війни потрібна мирна угода між Україною та Російською Федерацією. Проте до укладання потенційного договору ще далеко.