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Зеленський провів переговори із Шольцем

Зеленський провів переговори із Шольцем

Президент України Володимир Зеленський 17 травня провів телефонні переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Лідери обговорили посилення санкцій проти РФ та перспективи досягнення миру в Україні.

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Про це український президент повідомив у Twitter.

"Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ. Цінимо підтримку, у тому числі оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччині на шляху України до повноправного членства в ЄС", - розповів Зеленський.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що очікують на приїзд до Києва німецького президента Франка-Вальтера Штайнмайєра і канцлера Олафа Шольца.

Також відомо, що раніше Зеленський провів телефонні переговори з німецьким президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром та з Шольцем. Лідери зідзвонювалися у різні дні, між цими днями глава України провів зустріч із президентом Бундестагу Бербель Бас у Києві.

Автор:
Віта Молодан