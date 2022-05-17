Зеленський провів переговори із Шольцем

Президент України Володимир Зеленський 17 травня провів телефонні переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Лідери обговорили посилення санкцій проти РФ та перспективи досягнення миру в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це український президент повідомив у Twitter.

"Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ. Цінимо підтримку, у тому числі оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччині на шляху України до повноправного членства в ЄС", - розповів Зеленський.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що очікують на приїзд до Києва німецького президента Франка-Вальтера Штайнмайєра і канцлера Олафа Шольца.

Також відомо, що раніше Зеленський провів телефонні переговори з німецьким президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром та з Шольцем. Лідери зідзвонювалися у різні дні, між цими днями глава України провів зустріч із президентом Бундестагу Бербель Бас у Києві.